霸權哀歌：美伊戰爭暴露美國六大系統短板

戰爭是最嚴肅認真的「唯物主義者」，是檢驗一國實力、戰略決策與軍事體系的試金石。持續拉鋸的美伊軍事衝突，並未上演美國期望的碾壓式速勝戲碼，反而撕開了美國霸權強悍外衣下的局限性，暴露出其決策機制、利益導向、軍工後勤、防禦體系和盟友影響力等領域的全方位缺陷。

其一，戰爭決策極度隨意，缺乏嚴謹的戰略研判與長效規劃。「兵者國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。」戰爭是殺戮對決，影響國家命運，決策應慎之又慎，高度科學。但美媒曝光的白宮戰前決策會議顯示，特朗普政府對伊軍事行動的決策充滿主觀隨意性，完全背離了現代戰爭的科學決策邏輯。

美國軍方及情報體系戰前均提交報告，警示對伊貿然開戰易陷入持久戰風險，難以快速瓦解伊朗防禦體系，且會引發中東局勢失控。甚至國務卿魯比奧、副總統萬斯等均提出過異議。但身為美國三軍總司令的特朗普全然無視，既低估持久戰風險，也忽視戰事連鎖溢出效應，執意啟動軍事打擊，盡顯戰略短視。

戰事開啟後又頻繁調整戰爭目標，反覆搖擺，毫無定數，時而加碼全面施壓，時而收縮攻勢謀求談判，戰爭期限一改再改。戰場進退也完全受制於總統個人心性，呈現出「打打停停、談打反覆」的混亂態勢。特朗普本人更是多次單方面釋放停火信號，又毫無徵兆重啟空襲，決策極度混亂隨性。

其二，國家決策被他國綁架，脱離了服務於本國利益的應有目的。戰爭的根本目的是維護本國安全與發展利益，但此次美伊衝突中，美國淪為以色列的「戰爭工具」，被以色列「尾巴搖狗」。

大量媒體報道證實，以色列是此次美伊衝突的核心推手。以色列長期視伊朗為中東最大安全威脅，急於削弱伊朗的區域影響力，但自身軍力不足以發動大規模對伊作戰，便通過遊說方式影響美國政策，忽悠特朗普政府對伊朗實施軍事打擊。而特朗普也不惜犧牲美國國家形象、耗費鉅額軍費、犧牲美軍性命，為以色列火中取栗。

不少分析人士都指出，美國對伊軍事行動的核心驅動力並非自身安全威脅，而是以色列的地緣訴求，美國正在被動透支自身霸權優勢，為他國利益兜底。

以色列與美國於2月28日聯手突然對伊朗發動大規模軍事打擊，瞬間將中東局勢推向新的懸崖邊緣。這場突如其來的襲擊並非孤立的軍事冒險，而是以色列精心策劃的一場戰略豪賭——以國運為賭注，成功實現對美國的「責任捆綁」，將美國牢牢綁上對抗伊朗的戰車。（白宮）

其三，軍工生產與後勤供應能力嚴重不足，難以支撐高強度持續作戰。根據戰略與國際問題研究中心（CSIS）統計數據，美軍王牌「戰斧」巡航導彈總庫存約3100枚，戰爭初期僅一個月就消耗近四分之一，而該導彈年產量僅數百枚，生產周期長達兩年，根本無法快速填補損耗。在防禦彈藥方面，美軍「薩德」反導系統攔截彈庫存消耗近八成，「愛國者」防空導彈攔截彈消耗過半，多款精確制導武器快速陷入庫存告急、供應斷層的困境。

俄新社曾分析，按照美軍戰時消耗速度，其「戰斧」導彈庫存僅三個半月就將徹底耗盡。彈藥短缺直接迫使美軍放緩作戰節奏，頻繁陷入「打打停停」的被動局面，這也是美方多次釋放和談信號的現實原因。

美國約翰斯·霍普金斯大學榮休教授埃利奧特·科恩（Eliot Cohen）直言，這場衝突徹底暴露了美軍先進彈藥儲備不足、軍工產能無法適配高強度現代戰爭的根本性缺陷。與此同時，美軍福特號航母故障頻發、主力戰機折損後難以快速替換，也印證了其後勤保障衰退，反映出冷戰遺留的軍工存量早已無法適配新型戰爭需求。長期的產業空心化與軍工體系寡頭化，讓美國看似龐大的軍事工業暗藏致命短板。

其四，軍事防禦能力名實不符，美式不敗神話破滅。長期以來，美國憑藉全球頂尖的反導系統、前沿軍事部署，塑造了「無懈可擊」的防禦形象，但美伊戰爭中伊朗的精準反擊，徹底撕碎了這一假象。伊朗依託本土導彈與廉價的無人機體系，對美軍中東前沿基地、大使館實施多輪精準打擊，突破美軍多層反導防禦體系，造成美軍裝備損毀、設施癱瘓、人員傷亡。

據軍事科學院相關研究數據，伊朗導彈多次精準命中卡塔爾烏代德空軍基地、巴林第五艦隊司令部等核心軍事設施，導致美軍遭受重大損失。為彌補作戰與防禦短板，美軍甚至向烏克蘭尋求無人機援助。美國卡託研究所評價稱，美軍中東前沿基地存在結構性防禦隱患，面對中等強國的飽和打擊，其反導體系不堪一擊，所謂全球頂尖的軍事防禦能力名不副實。

2026年7月15日，伊朗媒體公布伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）用無人機襲擊巴林謝赫伊薩空軍基地 (Sheikh Isa Air Base)，以及科威特阿里·薩利姆空軍基地（Ali Al-Salem Air Base）。（影片截圖）

其五，「美軍保護」徒有虛名，駐軍反而成為盟友的安全禍端。美國長期以盟友的「安全守護者」自居，通過海外駐軍綁定中東盟友，向其高價兜售武器、提供安全承諾。但此次美伊衝突中，美軍不僅未能保護駐紮國的安全，反而讓這些國家淪為伊朗的報復目標，陷入無端受損困境。

更諷刺的是，這些中東國家不僅要承受戰亂波及，還需動用高價從美國採購的防空武器攔截伊朗反擊火力、保護美軍基地安全。事實證明，美軍海外駐軍不再是安全屏障，反而成為中東國家招致地緣衝突、遭受軍事打擊的「禍水」，美國標榜的盟友安全保障體系失效，相關國家邀請美國駐軍的負面價值凸顯。

其六，全球盟友體系影響力大幅下滑，霸權號召力持續弱化。海灣戰爭有39個國家參與聯軍行動，阿富汗戰爭有20餘個西方國家參戰，而此次美伊戰爭，美國傳統核心盟友集體缺席，除始作俑者以色列外，無任何西方國家派兵參戰，多國更是直接拒絕配合美軍軍事行動。如西班牙直接關閉本國領空，禁止美軍戰機借道對伊作戰，拒絕美軍使用其境內軍事基地；法國、英國等傳統盟友紛紛表態不支持對伊動武，拒絕開放領空與軍事設施。

盟友集體反水讓特朗普極為憤怒，公開指責英國「態度消極、毫無盟友擔當」，怒斥西班牙、法國「極不配合，美國將銘記其立場」。參戰國數量的斷崖式下滑和特朗普的憤怒，反映出美國全球盟友體系的凝聚力大幅衰退，其主導全球軍事行動的霸權影響力今不如昔。

概言之，美伊這場非對稱軍事衝突，給伊朗造成慘重損失，同時也讓美國的軍事霸權光環徹底褪色。這場戰爭不僅是一場軍事對抗，更是一面「照妖鏡」，映照出當今美國隨性混亂的戰爭決策、錯位失衡的利益導向，滯後不足的軍工後勤、徒有其表的防禦能力，失效的安全承諾和衰退的盟友影響力，全方位展現出美國從軍事、政治到外交領域存在的多重短板和系統性問題。