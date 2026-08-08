特朗普重啟罷免聯儲局理事庫克程序　要求三週內回應指控

美國最高法院6月份曾以5比4裁決，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）罷免聯儲局理事庫克（Lisa Cook）的操作程式違規，確認庫克有權留任。但特朗普政府本週再度發起罷免行動，持續干預美聯儲獨立運作。



據《衛報》8月7日報道，白宮本週去信給庫克，重提去年抵押貸款欺詐舊案，指責其履職「遠遠不達標」，告知正考慮解除其職務，並要求其三周內提交書面申辯。

圖為2026年1月21日，美國聯儲局理事庫克（Lisa Cook）抵達最高法院，大法官正審議總統特朗普（Donald Trump）試圖將她免職的動議。 （Reuters）

庫克為前總統拜登（Joe Biden）任命的首位非裔女性聯儲局理事，任期至2038年，她及團隊始終否認相關指控，稱僅為無意文書疏漏。庫克律師亦批評本次罷免毫無依據，將依法維權，捍衛美聯儲獨立性。

報道指，風波根源為庫克與前聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）此前支持不降息決策，與特朗普政策訴求衝突。當前特朗普欽定的聯儲局主席沃什（Kevin Warsh）曾傾向降息，但對外堅稱依據經濟資料施策、優先應對通脹，並多次公開強調聯儲局的獨立央行屬性。