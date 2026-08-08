英媒：恩芬天奴涉「偷食」UEFA女下屬　後付「分手費」　FIFA否認

國際足協（FIFA）主席恩芬天奴 （Gianni Infantino）近日持續面臨下台壓力後，再有負面新聞傳出。有英國傳媒指，恩芬天奴被指擔任歐洲足協（UEFA）秘書長期間向一名女同事發展婚外情後，最終向她支付「分手費」，他否認報道。



英國《每日電訊報》8月7日報道，恩芬天奴出任UEFA秘書長時，曾與一名女行政同事發展懷疑婚外情，並親手提拔女事主至管理級別。

消息人士指，時任歐洲足協主席、法國前國腳柏天尼對恩芬天奴與女下屬的婚外情一事知情，並要求恩芬天奴在自己仕途和女事主之間二擇其一。（Getty Images）

消息人士透露，時任UEFA主席、法國名宿柏天尼（Michel Platini）質疑有關感情問題，恩芬天奴最終同意女事主獲補償離職。她其後收到一筆為六位數的款項，報道指，女事主離開UEFA後，仍獲該組織支付對方每年大約4.5萬英鎊修讀工商管理碩士（MBA）的費用；而且恩芬天奴亦利用人際關係，為女事主在類似職場覓得高薪厚職。

UEFA發言人回應英國天空新聞（Sky News）查詢時表示，曾向女事主支付「離職費」，以及對方修讀MBA課程的費用，強調款項符合當時已存在、對離職員工的規定。當局亦指出，有關規定在2016年起已經收緊，而且新守則適用於所有級別的UEFA員工。

2026年7月19日，美國新澤西州，圖為美國總統特朗普（Donald Trump，左）與國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantio，右）出席世界盃頒獎儀式。（Reuters）

恩芬天奴在2000至2016年期間於UEFA工作，其後出任FIFA主席至今。對於有關報道，一名FIFA發言人否認指控，稱內容完全不實，並指恩芬天奴從沒牽涉爭議，因此FIFA和UEFA都沒有人投訴他的行為。

恩芬天奴在2001年與黎巴嫩足總員工Leena Al Ashqar結婚，兩人育有四名女兒。報道沒提到她是否對丈夫懷疑「出軌」一事知情。