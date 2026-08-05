約旦足協主席批FIFA扣起獎金「敲詐勒索」　表明絕不支持恩芬天奴

約旦足協主席侯賽因（Ali ‌bin Hussein）8月4日（周二）公開抨擊國際足協（FIFA）扣起約旦此前贏得的晉級阿拉伯盃獎金未發放，並指責FIFA主席恩芬天奴（Gianni Infantino）「敲詐勒索」。侯賽因稱國際足協曾在世界盃期間口頭表示，支持恩芬天奴將換取國際足協幫助約旦解決其面臨的問題。



半島電視台（Al Jazeera）報道，侯賽因稱國際足協曾口頭表示，支持恩芬天奴「將對約旦足協大有幫助」。此前數月，國際足總一直拒絕在各種問題上向約旦提供援助。

2026年7月19日，美國總統特朗普（Donald Trump）和國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino），在頒獎儀式上與大力神盃合照。 （Reuters）

侯賽因表示，「我們約旦以秉持道德價值為榮。我們過去沒有支持他，現在也絕不會支持他。但整件事就是敲詐勒索，我們絕不會屈服。」

約旦足協主席列舉約旦作為一個預算「極其有限」的小國所面臨的許多困境。這些問題包括球迷支付「天價門票」，但仍然被拒絕前往美國觀看世界盃，以及球員參加2025年阿拉伯盃的獎金尚未發放。

2026年6月27日，世界盃分組賽阿根廷對約旦，拿達路馬天尼斯（Lautaro Martinez）主射12碼一刻。（Reuters）

侯賽因亦稱美國政府透過國際足協向約旦徵收世界盃參賽稅，而加拿大和墨西哥的球隊卻無需承擔這些費用。約旦今年首次打入世界盃決賽周，但在小組賽階段淘汰出局。

約旦自去年12月以來一直在等待晉級卡塔爾阿拉伯盃決賽的獎金。但侯賽因說，「我們球隊晉級決賽應得的獎金至今仍未到賬，而與此同時，國際足協卻在吹噓他們擁有數十億的儲備金。」