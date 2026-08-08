澤連斯基飛抵塞爾維亞 首次訪問俄羅斯盟友
撰文：聯合早報
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烏克蘭總統澤連斯基星期五（8月7日）飛抵塞爾維亞，展開他對這個俄羅斯盟國的歷史性訪問。
路透社報道，澤連斯基在即時通訊平台Telegram發布影片，顯示他抵達塞爾維亞。隨後，他將與塞爾維亞總統武契奇及其他官員舉行會談。
這是澤連斯基首次訪問這個巴爾幹國家，雙方預計將重點討論經濟合作、加入歐盟以及安全問題。
澤連斯基在Telegram寫道：「我們將探討擴大兩國經濟聯繫、與歐盟的關係，以及其他能夠造福兩國人民的事項，當然還有安全問題。」
澤連斯基此訪可能推動塞爾維亞與俄羅斯的關係出現變化。俄羅斯長期以來是塞爾維亞的盟友和主要天然氣供應國。
武契奇前一天說，他將與澤連斯基討論塞爾維亞加入歐盟的進程，以及經濟和能源合作。
俄烏戰爭爆發以來，塞爾維亞是少數仍與莫斯科保持密切關係的歐洲國家之一。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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