澤連斯基解除駐美大使職務 烏克蘭多名駐外使節被炒
撰文：林嘉敏
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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）8月3日發布法令，解除斯特凡尼希娜（Olha Stefanishyna）的烏克蘭駐美國大使職務。同日，多名駐法國、新加坡、奧地利等多國大使一同被解任，國安體系高層也同步改組。
斯特凡尼希娜在社交平台表示，離職是出於個人情況的自主決定，並非澤連斯基要求她辭職。她總結自身在任職期間促成美國擴大武器供給，在美國輿論環境趨於不利的背景下，持續維繫美方對烏克蘭的支持，並表示後續會回應媒體相關疑問。
據烏克蘭媒體消息，斯特凡尼希娜上月已向澤連斯基提出離職意向，針對其涉嫌財產申報違規的調查多年來一直進行。目前駐美大使繼任人選尚未敲定，有消息指，烏克蘭前總理斯維里登科（Yulia Svyrydenko）曾為候選人，但拒絕赴任。
據新華社報道，澤連斯基還解除了烏克蘭駐法國大使兼常駐聯合國教科文組織代表、駐新加坡兼駐汶萊大使、駐吉爾吉斯大使、駐塔吉克大使、駐奧地利大使、駐突尼斯兼駐利比亞大使的職務。
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