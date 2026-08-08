韓國足總就為外籍球證提供「性招待」指控致歉

韓國足總在8月8日發布的致歉信中，就十多年前為外籍球證提供「性招待」的指控致歉，稱對近期圍繞協會的一系列爭議「深感歉意」。



圖為2026年8月7日，韓國足總（KFA）位於首爾總部的外貌。（Getty Images）

路透社（Reuters）報道，韓國廣播公司（JTBC）早前引述2016年文化體育觀光部調查指，韓國足總2011年3月至2012年3月期間，在七場國際賽事中為外籍球證提供不當招待，包括安排按摩店行程並支付性服務費用，涉及2014年世界盃及2012年倫敦奧運外圍賽。

韓國足總在聲明中表示，相關事件連協會內許多人此前亦不知情，但強調「目前絕對不存在此類不當行為或使用公司卡支付此等費用的情況」。

韓聯社報道，韓國足壇6日消息透露，韓國國會一名議員辦公室確認，韓國足總2011年3月至2012年3月期間，在韓國舉行的世界盃、奧運會三場外圍賽及四場友誼賽前提供「特別招待」。

報道指，韓國足總為外籍球證、監督員等10多人安排色情招待，韓國足總職員每次為相關招待支付的費用，由數十萬韓圜至逾100萬韓圜不等。