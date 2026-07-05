世界盃｜網紅贈墨西哥全隊百萬勞力士名錶　足總：到手即還

2026世界盃正在火熱進行中，東道主墨西哥迎戰英格蘭的16強賽事前，全隊剛收穫總價100萬美元（約784萬港元）的勞力士（Rolex）名錶大禮，卻因賽事規則無奈歸還，令突然到來的驚喜瞬間歸零。



這份名錶驚喜來自美國網紅 Stephen Deleonardis（網名為SteveWillDoIt），他在上一輪賽事中押注200萬美元（約1569萬港元），賭墨西哥擊敗厄瓜多爾，贏取獎金後親赴墨西哥城，為球隊主教練艾傑利（Javier Aguirre）及全體球員送上勞力士腕表。

2026世界盃期間，在墨西哥隊擊敗厄瓜多爾隊後，網紅Stephen Deleonardis贈送墨西哥全隊球員勞力士名錶大禮（X@stevewilldoit）

墨西哥全隊為此又驚又喜，開心地將網紅Deleonardis高高拋起慶祝，場面一度熱鬧。

2026世界盃期間，在墨西哥隊擊敗厄瓜多爾隊後，網紅 Stephen Deleonardis贈送墨西哥全隊球員勞力士名錶大禮，球員興奮得將他拋起慶祝。（Instagram@stevewilldoit）

但喜悅馬上落空，墨西哥足協擔心此番好意觸碰賽事博彩合規紅線，緊急下令退還禮物規避違規風險。隨後球隊官方在社交媒體X上發文，確認已歸還手錶。

除了送禮物，墨西哥在主場阿茲特克體育場（Estadio Azteca）對陣英格蘭的焦點戰還遭遇天氣波折。當地預報有80%概率出現強雷暴，賽事規定場館8英里內現閃電即延遲30分鐘。國際足協（FIFA）一度計劃提前開賽，但後又改變主意，最終敲定維持原定開球時間不變，這場強強對決將如期上演。