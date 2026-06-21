巴西足總主席涉挪用公款 與外遇赴紐約度假 再陪正室看世界盃
撰文：中天新聞網
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巴西足球總會（CBF）主席驚爆桃色醜聞，他被指涉嫌挪用足總資金，安排外遇飛往紐約度假，隨後又若無其事地飛往墨西哥與正宮合體參加世界盃開幕式，消息曝光引發關注。
《紐約郵報》引述巴西媒體報道，這名現年42歲足協主席薩烏德（Samir Xaud），疑似使用足總資金，安排任職健身業的外遇安德拉德（Camila Cristina Andrade），飛往紐約，並入住曼哈頓君悅酒店（Hyatt Regency Grand Central）長達8天，住宿費用約1.15萬美元。
根據爆料的照片顯示，薩烏德與安德拉德於3日雙雙現身紐約知名餐廳「Harry Cipriani」，浪漫共進晚餐，隨後兩人共同搭乘一輛「由巴西足總出資租賃」的高級轎車離去。
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報道指出，薩烏德在紐約安頓好外遇後，他於8日獨自飛回巴西，高調出席巴西女足對陣美國隊的比賽，緊接著，又立刻打包行李飛往墨西哥城，與結婚超過20年、育有3名子女的正宮妻子羅培茲（Natalia Lopes）恩愛重聚，攜手出席2026世界盃的開幕儀式。
事實上，薩烏德風昔日風流事件不斷，2025年12月，他曾涉嫌用足總公款，購買阿聯酋航空商務艙機票，將巴西知名模特兒兼網紅巴塞洛斯（Tamares Fernandes Barcellos）送往卡塔爾觀看國際足協洲際盃。當時巴塞洛斯入住多哈麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton Doha）4晚，高達近3400美元住宿費全由巴西足總買單。
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