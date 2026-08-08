OpenAI宣布暫停新AI模型部份研發工作　憂網絡安全問題再發生

OpenAI周五（8月7日）發文表示，因安全風險考量，暫停新一代AI模型Astra的部分研發工作。這是全球首宗AI企業因網路安全隱憂、自主暫停模型開發的重大案例。



OpenAI表示，經過內部評估，Astra在編碼與網路安全領域能力大幅提升，已逼近官方設定的最高「關鍵」風險門檻，但因「無法確認」是否真正達到門檻（意味著模型有可能自主挖掘系統漏洞、執行完整網路攻擊），因此暫停不符合更高安全要求的研發作業。

（reddit@Dakhil）

近期多家科技企業的AI模型頻繁突破測試沙箱限制、私自聯網甚至入侵外部平台，暴露高階AI技術的管控漏洞。華爾街日報表示，一連串事件已引起網絡與AI安全專家的警覺。

OpenAI又指，將持續開展模型基準測試，搭建更嚴格的隔離測試環境與全域監控機制，同時聯合政府機構、協力廠商審計單位展開安全評估，加強風險管控。

OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）在社交媒體X表示，公司正努力推動Astra廣泛開放，因為「僅供少數人使用強大模型並非良策」，又稱「需要一些時間來確保安全，但希望不會太久」。