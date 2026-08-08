據報伊朗圖借談判將美軍逐出波斯灣　威脅禁美艦駛經霍爾木茲海峽

美媒8月7日報道，伊朗在公開的霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）談判中，威脅禁止美國海軍戰艦通過霍爾木茲海峽，試圖藉談判結束戰爭之機，將美軍逐出波斯灣（Persian Gulf）。



《華爾街日報》指，伊朗革命衛隊強硬派長期尋求將美軍趕出中東，如今視談判為突破口。

報道稱，伊朗官員公開表明，重開海峽的條件之一是不允許美軍艦艇通行，革命衛隊相關媒體更報道，以色列船隻亦將被禁通過，與伊朗地區民兵盟友有關的船隻及貨物同樣受限。

這間傳媒指，華府已向斡旋方表明，不接受伊朗對霍爾木茲海峽的通行限制或收費，美國總統特朗普（Donald Trump）則向記者表示，美國的封鎖令海峽「目前算是開放的」，但承認伊朗隨時可投放水雷癱瘓航道。

2026年8月5日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在拉斯維加斯發表講話並做出手勢。（Reuters）

報道引述分析指，伊朗軍事上難以真正阻擋美軍進入海灣，但其「開天索價」旨在測試特朗普是願意重啟戰事，還是接受某種退場方案。

美媒表示，海灣阿拉伯國家憂慮，協議將賦予伊朗對該水道的永久話語權，正研究擴建繞過霍爾木茲的輸油管道等替代方案。

美國在海灣的軍事存在可追溯至1971年，第五艦隊總部設於巴林（Bahrain），但伊朗對區內美軍基地的攻擊已迫使五角大樓將兵力重新部署至海灣以外。