伊媒：美國以色列船隻通過霍爾木茲海峽　或需先向伊朗「課金」

伊朗媒體稱，伊朗擬在與阿曼磋商的霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）管理方案中，禁止美國和以色列船隻通行，並要求敵對方在獲准通行前向伊朗支付賠償金。



新華社引述伊朗法爾斯通訊社（Fars）周四（8月6日）報道，伊朗議會主席團成員薩利米（Alireza Salimi）公開霍爾木茲海峽戰略管理方案初步文本，內容顯示美國與以色列等國的船隻將被禁止通過霍爾木茲海峽；與以色列有關的軍用和民用貨物不得通過該區域；參與針對伊朗支持的「抵抗軸心」行動的船隻，以及相關貨物，也將禁止通行。

方案還規定，對伊朗造成損失的國家與個人，在完成賠償前，不得獲准通過霍爾木茲海峽和波斯灣。

根據方案，對於違反相關規定者，擬處以最高相當於貨物價值20%的罰款。伊朗政府將與武裝部隊合作，承擔航行引導、船舶通行監管以及維護波斯灣安全等職責。

2026年8月3日，從阿曼穆桑達姆（Musandam）看見正在霍爾木茲海峽中航行的船隻。（Reuters）

薩利米說，初步文本正在議會國家安全與外交政策委員會審議，議會已邀請有關專家提出意見和建議，以進一步完善方案。

另據彭博社報道，大西洋理事會（Atlantic Council）非駐會高級研究員、前美國國務院官員瓦里克（Thomas Warrick）說，這一方案在華盛頓顯然不會受歡迎。他指雙方非但沒有做出讓步，反而都在提高要求。

另外，法爾斯通訊社6日引述一匿名消息人士稱，伊朗海軍部隊在霍爾木茲海峽入口處擊中了「敵對目標」，但未提供更多細節。消息傳出後，國際油價上漲，股市下跌。

本文獲《聯合早報》授權轉載

