日本2027國防預算曝光　或達10萬億創歷史新高

日本國防部定於月底提交的下財年預算申請提前曝光，達約8.9萬億日圓（約4,423億港元），是歷來最高。有高官透露，若加上各種追加開支，國防總預算最終可能達到10萬億日圓（約4,670億港元）。



日本共同社和《朝日新聞》星期六（8月7日）引述消息報道，國防部2027財年的初步預算申請為8.9萬億日圓。由於當局將在年底對三份有關安保的文件進行修訂，因此提案尚未列入一些項目的具體額度，最終確定的國防預算相信會比提案更高。

例如，提案雖列明五年內要增添共12艘驅逐艦，但未具體說明金額。

一位匿名日本政府高官透露，國防預算最終可能達到約10萬億日圓。他還說，日本擴大防務預算將增加國家財政負擔，並極可能引發東亞軍事競賽。

據報道，國防部申請的預算金額是根據2022年通過的《防衛力整備計劃》計算得出。這份文件將2023至2027財年的國防開支定為43萬億日圓（約21,369億港元）。

預算的主要支出包括大量採購價格低於防空導彈的無人機，尤其是引入攔截無人機，以應對自爆型無人機等「新型作戰方式」。當局的目標是結合高功率激光和微波技術的研發，構建更強的防空網。

2026年8月6日在日本廣島，民眾在街頭示威，不滿日本首相高市早苗政府的修憲和軍事擴張政策（Reuters）

新預算的另一個重點是善用人工智能（AI）輔助自衛隊的指揮與決策。這包括建設能夠存儲大量機密信息的雲平台、用AI分析龐大數據，從而加速軍情分析，提升指揮與決策效率。

部署長射程導彈，包括射程約1000公里的25式陸基反艦導彈，以加強反擊敵方基地的能力也被列入預算中。

據初步預算申請，日本國防部也將增設一些新機構，包括管轄與他國防務合作的「國際政策局」，並且考慮建立專責機構以促進防衛裝備出口、推動有關生產線國有化等。

為解決兵源問題，當局也計劃在2027年設新機構，專門照顧退役軍人及家屬的福祉，為退役人員提供職業發展支持。此舉旨在提升自衛隊的社會地位，吸引新兵。

2026年8月6日在日本廣島，示威者走上街頭，不滿日本首相高市早苗政府的修憲和軍事擴張政策。（Reuters）

即將修訂的「安保三文件」涉及日本現有軍事方針以及軍備採購，原定明年修訂，但首相高市早苗去年10月上台後宣布提前進行。她當時解釋，安全環境已變化，日本必須做出調整，包括採納新的作戰方式，從根本上加強國防力量。

日本的國防開支在2022年約5.4萬億日圓（約2,683億港元），之後每年平均增長約1萬億日圓（約497億港元）。今年4月通過的2026年度預算，包括駐日美軍整編相關經費等，約為9萬億日圓（約4,473億港元）。

日本長期遵守防務開支不得超過國內生產總值（GDP）1%。2022年底通過的安保三文件則列明要在2027財年實現防衛開支占GDP的2%。《朝日新聞》指出，若加上追加預算，2025年的國防開支已達11萬億日圓（約5,467億港元），提早兩年達標。

文章獲《聯合早報》授權轉載

