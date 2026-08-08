熊本7月強震斷層位置與10年前完全相同　專家：日本恐再爆大地震

日本熊本七月底遭遇規模7.1強震、釀成當地重大災情，這場地震的震源被認為是活斷層「日奈久斷層帶」。



近期有專家進行實地調查後發現：該斷層其中一段在地表露出南北約38公里長，其中部分與10年前的熊本大地震造成地表斷層的位置「完全相同」，未來仍有可能引發大地震。

2026年7月29日，日本熊本縣28日發生7.1級地震後，位於該縣嘉寶町的Aeon購物中心發生爆炸，圖為熊本縣警方拍下商場2樓爆炸後的情況。（Reuters）

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熊本活斷層「10年內兩度錯動」 恐藏大地震

《朝日新聞》報道，由廣島大學教授熊原康博、福岡教育大學講師岩佐佳哉進行的實地調查的目的是了解「地表地震斷層」的整體情況，即活動斷層引發地震時在地表顯露的斷層，從熊本7.1強震發生後的隔天（7月29日）開始，熊原康博、岩佐佳哉和同事們進行了為期5天的調查，對148個地點的斷層移動方向和幅度進行了研究。

研究結果顯示：

被認為是先前熊本7.1強震震源的日奈久斷層帶在地表露出南北約38公里長，其中某些區域的斷層再次發生位移，且位置與10年前的熊本大地震完全相同。



更仔細來看，地表斷層從最北端的益城町砥川延伸到最南端的八代市平山新町、總長約38公里，對於近期規模7.1的強震而言，38公里算是相當長的斷層。

此外，其中向北約7公里處與10年前熊本大地震期間發生位移的斷層完全重疊，已知該區域在10年前的前震中就曾出現輕微錯動，之後在主要地震中大幅移動，後續長達7年的時間內還持續朝相同方向緩慢移動。

熊本城在2016年的七級地震中受到嚴重破壞，石牆有多處崩塌。惟當地在2026年再遭遇7.1級強烈地震，導致修復工作受阻。（Reuters）

熊原康博指出：

10年前它移動了2次，然後緩慢滑動了7年，而這一次它的移動位置與之前完全相同，這與我們對活斷層的傳統認知有所不同。

另一方面，在熊本縣八代市南部地區未發現斷層位移，熊原康博及其同事指出「這意味着該區域的斷層在近期的地震中並未活動，未來仍有可能引發大地震」。

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