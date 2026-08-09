美中央司令部司令抵以色列　與以軍高層商多戰線安全

美國中央司令部（CENTCOM）司令、海軍上將庫珀（Brad Cooper）周六下午抵達以色列，預計與以色列國防軍（IDF）總參謀長扎米爾中將（Eyal Zamir）等高層軍方人員舉行多戰線局勢評估會議，議程預計以加沙及地區安全為主。



據以色列國家新聞（Israel National News）8月8日報道，庫珀在巴林及阿聯酋舉行會議後抵以。其到訪之際，伊朗總統與美國副總統均對新一輪停火協議表達樂觀。美國在中東仍高度戒備，數十架加油機及戰機、防空系統與數千名美軍駐紮以色列，庫珀預計視察這些部隊。

資料圖片：美國中央司令部司令庫珀海軍上將（右）和以色列國防軍總參謀長扎米爾中將（左）進行了會談。（IDF）

庫珀亦將討論加沙地帶局勢。近周美方據報加大對以施壓，要求推進加沙停火下一階段，儘管哈馬斯持續重整武裝並襲擊以軍。較早前，和平委員會（Board of Peace）聲稱與哈馬斯談判有進展。

以色列安全內閣預計審議相關框架與時間表，據報內容包括以軍分階段撤出加沙，條件為哈馬斯解除武裝及成立技術官僚政府。