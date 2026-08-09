美中央司令部司令抵以色列 與以軍高層商多戰線安全
撰文：韓學敏
出版：更新：
美國中央司令部（CENTCOM）司令、海軍上將庫珀（Brad Cooper）周六下午抵達以色列，預計與以色列國防軍（IDF）總參謀長扎米爾中將（Eyal Zamir）等高層軍方人員舉行多戰線局勢評估會議，議程預計以加沙及地區安全為主。
據以色列國家新聞（Israel National News）8月8日報道，庫珀在巴林及阿聯酋舉行會議後抵以。其到訪之際，伊朗總統與美國副總統均對新一輪停火協議表達樂觀。美國在中東仍高度戒備，數十架加油機及戰機、防空系統與數千名美軍駐紮以色列，庫珀預計視察這些部隊。
庫珀亦將討論加沙地帶局勢。近周美方據報加大對以施壓，要求推進加沙停火下一階段，儘管哈馬斯持續重整武裝並襲擊以軍。較早前，和平委員會（Board of Peace）聲稱與哈馬斯談判有進展。
以色列安全內閣預計審議相關框架與時間表，據報內容包括以軍分階段撤出加沙，條件為哈馬斯解除武裝及成立技術官僚政府。
伊媒：美國以色列船隻通過霍爾木茲海峽 或需先向伊朗「課金」黎巴嫩與以色列第七輪會談結束 協商無果擬次月續會沙特土耳其等8國外長聯合聲明 譴責以色列對加沙持續侵犯行為以色列高官被指未獲美方通報停止轟炸伊朗 內塔尼亞胡上網才得知