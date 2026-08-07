黎巴嫩與以色列第七輪會談結束　協商無果擬次月續會

黎巴嫩與以色列代表團在羅馬的談判結束，擴大擬議試點區未取得突破；黎方堅持增設新區，以方則稱須先完成首兩個試點區核查方可推進。



據黎巴嫩媒體（LBCI）8月6日報道，跟進談判的消息人士稱，以黎雙方交換了被拘者及失蹤者初步名單。黎方提交黎巴嫩被拘者及失蹤者初步名單，堅持首要步驟是釋放首批平民被拘者；以方則提交一份在黎失蹤或遇害的黎巴嫩猶太人姓名名單。

2026年6月13日，從黎巴嫩納巴泰耶拍攝的照片顯示，以色列空襲後，黎巴嫩南部濃煙滾滾。 （Reuters）

報道指，談判代表就未來監察機制的潛在負責方短名單達成共識，並強調須維持停火，同意尋求一項新的聯合國安理會決議，作為聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）任期結束後安排的国际框架。雙方亦初步討論起草涵蓋邊境安排及法律框架的安全協議。

消息人士稱，儘管討論試點區，雙方未達成新協議；黎方繼續要求納入額外試點區，以方則堅持先完成首兩區核查。下一輪談判定於9月1日，美國承諾在過渡期內繼續與雙方就被拘留者和邊界安排問題進行合作。