萬斯：美伊戰爭進入博弈中期　伊朗仍未滿足美國所有要求

美國副總統萬斯（JD Vance）說，美國目前在解決伊朗戰爭問題上仍處於「博弈中段」，美方正在努力了解伊朗是否願意作出必要的長期改變，改善與美國的關係。



萬斯周六（8月8日）接受霍士新聞（Fox News）訪問時稱：「伊朗戰爭還未結束，但顯然已不在開局階段，而是進入博弈中期。美國正在運用外交、經濟、軍事等所有可用手段，確保為美國人民爭取最佳結果。」

他也表明，過去幾天的美伊談判取得進展，但德黑蘭尚未滿足特朗普政府的所有要求。美國仍然專注於確定伊朗是否願意作出可能改善兩國關係的長期改變，如果伊朗不願意，美方會繼續施壓。

圖為2026年6月21日，美國副總統萬斯在瑞士出席與伊朗的會談。（Pool via Reuters）

「問題在於，他們是否有這個能力，他們的體制是否有能力提供我們滿意且需要在談判中得到的東西。這點還有待觀察，但我認為我們過去幾天取得了一些進展。」

他還說，美方努力通過與伊朗對話，最大限度地提高經由霍爾木茲海峽運輸的石油和天然氣運量。

圖為2026年6月21日，美國副總統萬斯（左）、巴基斯坦總理夏巴茲（中）及卡塔爾首相穆罕默德（右）在瑞士出席四方會談（Pool via Reuters）

伊朗媒體報道，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）周六稱，伊朗與阿曼接近達成協議，但並不意味着重新開放霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），「海峽的開放還取決於其他條件，包括美國違反諒解備忘錄應作出賠償」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

