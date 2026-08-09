穆傑塔巴病危傳聞再起　伊朗官方發片闢謠真偽存疑

伊朗最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）自今年3月接任以來從未公開露面，健康狀況持續引發猜測。



伊朗海外反對派媒體IranWire8月7日引述兩名自稱接近總統政府機構的匿名消息人士稱，穆傑塔巴病情危重，已緊急送醫，甚至稱「若很快得知他殉道的消息也不會驚訝」。以色列《耶路撒冷郵報》、《以色列時報》等隨即轉載，但伊朗官方至今未證實。

伊朗半官方的邁赫爾通訊社（Mehr News Agency）隨後（8月8日）發布一段穆傑塔巴的影片並配文：「罕見的伊朗最高領袖穆傑塔巴授課影片首次公開」。在10多秒的影像內，數人圍著穆傑塔巴，聆聽他講話。

2026年8月8日，伊朗半官方媒體邁赫爾通訊社在通訊平台 Telegram 發布一段據稱為穆傑塔巴授課的影片，畫面顯示他與多人交談。（Mehr News Agency）

經過本文作者核實查證，相關授課畫面此前已出現在Rasa News Agency於3月26日發布的紀錄片《حدیث گمنامی》中，新片疑為舊片重新發布。

相關授課畫面此前已出現在Rasa News Agency於3月26日發布紀錄片《حدیث گمنامی》中，新片疑為舊片重新發布。

伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）8月5日接受法新社訪問時承認，目前與最高領袖聯絡非常困難，外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）亦稱「只有極少數人見過他」。

分析人士指出，自2月底美以空襲造成前伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）身亡、穆傑塔巴本人受傷後，伊朗權力核心明顯分裂，各派均宣稱代表最高領袖意志，多項關鍵決策因領袖長期缺席而陷入僵局。

此次病危傳聞正值美伊及阿曼就霍爾木茲海峽通航安排進行敏感談判之際。美國官員8月7日透露伊朗與阿曼在重開海峽問題上取得進展，預料短期內可能達成協議；同日以色列媒體便轉載IranWire的穆傑塔巴病危消息。伊朗官方翌日發布無時間標記的領袖影片。

在此背景下，病危消息與闢謠影片均可視為談判桌外的輿論操作，旨在影響對方與國內外觀感；穆傑塔巴真實健康狀況至今缺乏獨立核實，反而成為信息戰的籌碼。