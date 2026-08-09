伊朗向美國提出多項重開霍爾木茲條件　包括全額賠償和解凍資產

美國與伊朗的戰事處於膠着狀態之際，伊朗就重新開放霍爾木茲海峽向美方提出了一系列新的強硬要求，其中包括：停止對伊朗的威脅、永久停止對伊朗及其地區盟友的軍事行動、撤回參與對伊朗進行海上封鎖的美國海軍和空軍部隊、賠償伊朗在衝突中遭受的損失、解除美國對伊朗的制裁以及解凍伊朗被凍結的資產。



英國《衛報》8月9日報道，伊朗最高國家安全委員會（類似政治局的機構）表示，除非美國「糾正其行為」，否則霍爾木茲海峽不會重開。伊朗國家廣播公司發布了該委員會秘書佐勒加德爾（Mohammad Bagher Zolghadr，同時也是伊斯蘭革命衛隊指揮官）的聲明。

伊朗最高國家安全委員會秘書佐勒加德爾：

聲明稱，美國絕不能再威脅伊朗，必須永久結束與伊朗及其在該地區武裝盟友的戰爭。美國必須解除對伊朗港口的海上封鎖，並從該地區撤軍。此外，美國還必須「全額賠償」伊朗的戰爭損失，解除制裁，並「無條件」解凍被凍結的資產。

據報道，美國政府尚未對此發表評論。美國一直希望在解除封鎖前就霍爾木茲海峽問題達成一項各方都能接受的協議。按照6月中簽署的臨時協議，最終協議將包含解除制裁的時間表和賠償計劃，美伊談判還將涉及解凍資產的問題。

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）8日（周六）表示，伊朗已接近就霍爾木茲的航行問題達成協議，「特別是確定過境航線」。但他其後在社交平台發文表示，要重開海峽還取決於其他條件，並將目前的局面歸咎於美國違反臨時協議。

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi，左）與阿曼外交大臣Sayyid Badr Albusaidi7月11日在阿曼首都馬斯喀特舉行會晤。（網絡圖片）

一直擔任調解方的阿曼同日表示，會談「在積極富建設性的氛圍中」繼續進行。

伊朗已對霍爾木茲實施有效的封鎖，並希望向過境船隻收取費用，同時多次襲擊其指責試圖繞過其建議航線的船隻。

美國反對伊朗在海峽收取任何通行費，儘管6月達成的協議允許德黑蘭與沿海國家阿曼共同商討霍爾木茲海峽「未來管理」的安排。

為期60日的最終協議談判期將於超過一周後結束，但可能會延長。

資料圖片：美國和伊朗的國旗。（Reuters）

伊朗表示，它已接近與阿曼就管理霍爾木茲海峽達成單獨協議，該海峽位於兩國之間。