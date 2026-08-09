恩芬天奴負面新聞纏身　FIFA批外界企圖損害對方地位

國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino）被指擔任歐洲足協（UEFA）秘書長期間與女下屬發展婚外情，其後向對方支付「分手費」。FIFA否認指控，並批評外界發起持續損害恩芬天奴地位的行動，強調對方奉獻世界球壇超過三十年。



英國《衛報》及天空新聞（Sky News）等傳媒8月8日報道，FIFA否認恩芬天奴向女事主支付「分手費」後，再於8日較後發另一篇聲明，稱恩芬天奴的FIFA主席一職是由各成員組織透過民主方式選出，重申對方會繼續根據屬會的授權工作。

2026年7月17日，美國紐約市，國際足協主席恩芬天奴（Gianni Infantino）出席在特朗普大樓（Trump Tower）舉行的國際足協招待會。（Reuters）

聲明又指，沒獲FIFA屬會支持的人士不應利用指控、影射或散布假訊息，以實現他們無法透過FIFA既定民主程序實現的目標。同時稱傳媒最近針對FIFA及恩芬天奴的報道包括無的放矢指控和虛假陳述，強調猜測和影射不應被當為事實，即使重複論述亦不會將指控成真。

FIFA發言人表示，恩芬天奴奉獻超過三十年的職業生涯在歐洲及國際球壇，重申FIFA歡迎正當監督，但不等於以此扭曲事實、就不實指控無限上綱上線或為損害目的製造分心。

聲明提到，改變毫無疑問為既有利益帶來挑戰，但不認同有關改變並非等於損害恩芬天奴獲民主授權或其領導機構的企圖。