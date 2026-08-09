澳洲悉尼機場兩客機險相撞　捷星航空飛機急煞掣1機組人員受傷

一架捷星航空（Jetstar）飛機8月9日（周日）在悉尼機場停機坪上，險些與一架卡塔爾航空（Qatar Airways）飛機相撞。一名捷星航空的機組人員受傷，並已接受醫護人員檢查，乘客均未受傷。目前相關部門正對這宗事故進行調查。



據澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corporation，ABC）報道，該宗事件發生於早上7時左右。當時，捷星航空的A320飛機原定飛往黃金海岸，但在滑行至跑道時，險些與靠近的卡塔爾航空波音777飛機相撞。捷星航空飛機後被迫緊急煞車，避免相撞。

卡塔爾航空（Qatar Airways）（Getty Images）

澳洲航空服務公司在聲明中表示，已在事故發生後採取空中交通流量管理措施，包括調整起飛間隔，「以安全管理預計的空中交通量及起飛需求」。

2026年8月9日，一架捷星航空（Jetstar）客機在悉尼機場停機坪上，險些與一架卡塔爾航空（Qatar Airways）飛機相撞。一名捷星航空的機組人員受傷，並已接受醫護人員檢查，乘客均未受傷。目前相關部門正對這宗事故進行調查。（網絡圖片）

公司亦表示，「我們正與各航空公司合作，盡可能減少延誤和對旅客出行的影響。澳洲航空服務公司正在審查此次事故，並將協助任何安全調查。」目前由於機場航班排班限制，超過150個航班受到事故的影響。