澳洲悉尼內城區一棟建築物倒塌　兩人重傷

澳洲悉尼內城區（Inner City）8月3日有一楝建築物發生倒塌，造成7人受傷，其中一名60多歲的男子和一名30多歲的男子被從廢墟中救出，傷勢嚴重，已被送院治療。救援人員趕到現場後發現，一面牆身和屋頂已經坍塌，並砸在附近的多部車輛上。當局正在進行調查事故原因，並將檢查是否存在氣體洩漏等安全隱患。



澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corporation，ABC）報道，事發於當地時間周一上午約11點，距離市區中央商業區（CBD）2公里的歐媞莫（Ultimo），一楝位於一個油站旁邊的建築物倒塌。

新南威爾斯州消防救援局（FRNSW）代理主管 Peter Murray表示，這是一宗「嚴重的屋頂坍塌事故」。他說：「情況顯然非常危險，尤其是磚塊、牆壁等都會掉落。幸運的是，沒有更多人受傷。」

悉尼消防人員正調查倒塌建築物是否存在氣體洩漏等安全隱患。（Reuters）

當局指，消防人員目前仍在現場，正在評估建築物是否存在進一步結構坍塌的跡象，以確保該區域的安全。此外，警方亦已抵達現場展開調查。事故也導致其中兩條車道暫時關閉。

報道指，該建築物原本是一座排練室，之後改作倉庫，但已獲準拆除，原址將建造一座多層綜合用途建築。