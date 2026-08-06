澳洲比高犬偷吃1公斤軟糖急送醫　吐出「糖果山」淡定表情引熱議

澳洲日前一隻3歲的比高犬（Beagle）「斯庫特」（Scooter）因趁主人不注意，一口氣嗑光了一整袋重達2.4磅（約1.1公斤）的果凍蛇造型軟糖，隨後被驚慌失措的主人緊急送到獸醫診所搶救。所幸經獸醫催吐後，斯庫特順利吐出一大堆軟糖且身體並無大礙，甚至被醫護人員打趣笑稱：「牠對自己的所作所為顯然一點都不後悔！」



幸運不含致命成分！獸醫預防性催吐吐出「糖果山」

金達利動物急診中心（Jindalee Veterinary Hospital）表示，當天主人帶著斯庫特與牠的狗兄弟「潔達」（Jada）急奔診所。獸醫護士經理凱特・韋舍（Kate Wessling）指出，不幸中的大幸是，這款軟糖並不含有對犬隻具嚴重毒性的木糖醇（Xylitol）。不過，考量到高達1.1公斤的極高糖分恐引發胃腸不適或其他併發症，醫療團隊仍決定對斯庫特進行催吐處置。

澳洲日前一隻3歲的比高犬（Beagle）「斯庫特」（Scooter）因趁主人不注意，一口氣嗑光了一整袋重達2.4磅（約1.1公斤）的果凍蛇造型軟糖，隨後被驚慌失措的主人緊急送到獸醫診所搶救。（翻攝自Instagram@animalemergencyservice）

經過一番折騰，斯庫特最終一口氣吐出了足足2.4磅、五顏六色的果凍蛇軟糖，場面相當驚人。而同行被預防性催吐的狗兄弟潔達，則僅僅吐出了一顆軟糖，證實大半的糖果全被斯庫特獨吞。

雙犬平安返家！診所幽默代吐露心聲：下次還敢

所幸經過檢查與觀察後，兩隻狗狗的健康狀況均相當良好，目前已平安隨主人回家休息。

事後診所將這段逗趣的急診經歷分享至社群媒體，吸引不少網友熱烈討論。診所更以狗狗的口吻開玩笑代為發聲：「斯庫特說這次的體驗非常棒，滿分10分給10分！如果有機會，牠絕對會毫不猶豫地再吃一次！」神情自若又毫無悔意的模樣讓人哭笑不得。

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