澳洲布里斯本醉酒男夜闖醫院生事 遭男護士柔術過肩摔壓制｜有片
撰文：羅保熙
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澳洲媒體8月3日報道，一段CCTV影片近日在網路上廣泛傳播，引起當地社會討論熱議。影片顯示，一醉酒男子於深夜闖入布里斯本一間醫院鬧事，在門口位置遭到一名男護士使用過肩摔成功制伏。
報道指，事件其實是發生在2024年10月，當日凌晨約2時，一名醉酒患者在布里斯本 Royal Brisbane Women’s Hospital 的急診室內吐口水、辱罵工作人員，之後他被要求離開。
從網上片段可見，男護士Daniel Nelson主動護送其離開，途中患者突然轉身向他扔東西，並衝上前揮拳攻擊。Daniel反應迅速，利用柔術將對方摔倒在地，並用膝蓋和控制手法將其牢牢按住，直到保安人員到場協助。事後，Daniel平靜起身離開。
報道指，原來有關影片由Daniel於上月29日在社交媒體再次發布，他希望藉此提高公眾對醫護人員遭遇暴力問題的關注。目前，影片的觀看次數已超過130萬次。
Daniel表示自己學柔術超過十年，這些訓練讓他得以自衛，但如果對方攻擊的是體型較小或更脆弱的工作人員，結果可能大不相同。他說：「針對醫護人員的暴力絕不是『工作的一部分』，這是不可接受的，酒精不能成為藉口。」
據昆士蘭護理專業協會去年發布的報告顯示，昆士蘭州各醫院共記錄了超過16,000宗針對醫護人員的暴力事件，平均每天約有45宗攻擊事件發生。
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