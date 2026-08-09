熊本地震｜美軍派KC-130運輸機救災　旅客取消住房預訂損失4500萬

日本熊本縣7月28日發生7.1級地震，已造成39人死亡。防衛大臣小泉進次郎8月9日（周日）宣布，駐日美軍將出動KC-130運輸機運送救援物資到熊本地震災區。此外，熊本縣政府統計顯示，地震發生當日至7月31日短短4日內，全縣住宿設施取消訂房規模高達約6.5萬人次，損失金額約9億日圓（約4473萬港元）。



《日本新聞網》引述小泉進次郎報道，美軍這次出動的首要目標是保護受災民眾的生命和生計。

2014年6月15日，圖為美軍KC-130運輸機。（網絡圖片）

小泉進次郎透露，一架美軍KC-130運輸機將於9日（周日）從東京橫田空軍基地向熊本縣的陸上自衛隊高湯原支隊運送救援物資。

陸上自衛隊隨後將負責把這些物資運送到災區的物資收集點。

小泉進次郎表示，美軍的這次援助「體現了日美同盟的強大實力以及兩國長期以來建立的合作關係，而這種合作關係在災害救援中也得到了切實的發揮。」

與此同時，熊本縣透過相關機構和市町村進行的一項調查結果在8月3日下午召開的災害應變總部會議上進行發報。

從7月28日地震發生到31日，共收到約65,500份住宿取消預訂，損失金額約9億日圓（約4473萬港元）。

據《每日新聞》8月4日報道，熊本縣一間歷史悠久的溫泉旅館「金波楼」，過去曾有不少日本文學巨匠在此留宿，卻不幸遭遇6.0級地震。旅館的牆壁和大門轟然倒塌，昔日寧靜祥和的氛圍也化為一片廢墟。面對這慘狀，旅館的女主人不禁潸然淚下。

熊本縣八代市「金波楼」旅館的女主人松本美佐緒（72歲）哽咽地表示：「我想保護這棟建築，我想把它傳承下去。但我不知道自己還能撐多久。」

「金波楼」溫泉旅館建於1910年（明治43年），是註冊有形文化財產。

「金波楼」旅館位於熊本縣最古老的溫泉度假區，據信溫泉早在1409年就已被發現。