熊本強震震出未知活斷層　直穿小學校舍位移1米　操場隆起開裂

日本熊本縣7月28日發生強震，初步研判與日奈久斷層帶活動有關。這場地震不僅造成多處災損，更意外揭露一條過去未曾確認的未知斷層。位於八代市的龍峯小學操場因地震出現地面隆起與巨大裂縫，專家研判，活斷層就從校園甚至校舍下方穿過，引發外界對校園防災與土地利用規劃的關注。



校區地底存在活斷層

從空拍畫面可見，龍峯小學操場地面隆起，並出現筆直延伸的大型裂縫。熊本大學地質學特任副教授鳥井真之前往現場調查後表示，這應是日奈久斷層的一部份，但令人意外的是，斷層位置與過去推估相差甚遠，顯示地底存在一條先前未被發現的活斷層。

熊本縣八代市的一所小學地面出現巨大裂縫。（截取自YouTube@熊本県民テレビ KKT公式チャンネル）

地震造成斷層另一側向右位移約1米，另一側則下陷約10至20厘米：

鳥井指出，原本筆直的地表因地震發生明顯位移，操場後方整體向右橫向移動，校舍後方也出現相同變形，足以證明斷層直接穿越校舍下方，情況並不理想。

調查顯示，穿越校園的是典型的「右移走滑斷層」，地震造成斷層另一側向右位移約1米，另一側則下陷約10至20厘米。校舍也因此出現牆體龜裂、柱體傾斜等結構受損情形，安全性有待進一步評估。

事實上，龍峯小學近年已接連遭受天災衝擊。去年8月，熊本遭逢破紀錄豪雨，校園一度遭大量土石流侵入，教室淹水，校方歷經漫長復原作業，導致第二學期延後一週開學。未料一年後，又遭遇強震侵襲，且震源竟來自校園下方的未知活斷層。

去年8月，熊本遭逢破紀錄豪雨，龍峯小學一度遭大量土石流侵入，教室淹水。（截取自YouTube@熊本県民テレビ KKT公式チャンネル）

鳥井表示，學校等重要公共設施原則上應盡量避開活斷層帶興建，龍峯小學案例凸顯土地地質調查的重要性，也可作為未來防災規劃的重要借鏡。然而，此次造成災害的斷層過去並未被確認存在，因此未來有必要擴大地質調查範圍，以掌握更多潛在活動斷層的位置。

【延伸閱讀】日本熊本強震！居民家中家具全倒 「路燈瘋狂搖晃」極恐怖｜有片（點擊放大瀏覽）

+ 3

延伸閲讀：

倫敦柯芬園驚傳持刀傷人 女子持剪刀攻擊4人遭逮

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】