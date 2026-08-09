內塔尼亞胡：以色列已拒絕特朗普加沙和平委員會15點計劃

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）8月9日（周日）在內閣會議上表示，以色列已拒絕美國總統特朗普（Donald Trump）提出的加沙和平委員會15點計劃，表示在哈馬斯完全解除武裝之前不會撤軍。



綜合路透社及美媒報道，內塔尼亞胡在會議上稱：「在哈馬斯解除武裝之前，不會進行任何撤軍。這意味着重型武器、輕型武器，以及所有武器。而且我們談論的是真正的解除武裝，而非虛假的解除武裝。」

他還稱，「只要我還是總理，就不會建立巴勒斯坦國——無論是在加沙還是在西岸。」

特朗普上個月宣布美國在斡旋以色列和哈馬斯的停火計劃上取得突破性進展，指雙方均已同意提案。根據其計劃，以色列軍隊將在哈馬斯解除武裝的同時撤出加沙，國際穩定部隊將與一支新的巴勒斯坦警察部隊合作，共同維護加沙地帶的安全。

圖為2026年7月28日， 以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）到訪白宮，與美國總統特朗普（Donald Trump） 舉行會談。（X@@IsraeliPM）

但以色列隨後表示，在哈馬斯解除武裝之前，駐加沙的以色列軍隊不會撤離。哈馬斯則堅持以色列先停止攻擊並履行撤軍承諾。

哈馬斯高級官員納伊姆（Basem Naim）周日（9日）對路透社表示，哈馬斯稱仍支持開羅調解後的路線圖，但要求美國及調解方施壓以色列，不要因內政和選舉因素阻礙協議。

以色列將於10月舉行議會選舉，內塔尼亞胡面臨來自極右翼盟友的壓力，後者對美國提出的和平方案強烈不滿。

內塔尼亞胡稱正在與美國官員協商下一步計畫，稱美方官員的部分想法不可接受，以色列將堅持自身立場。

自去年10月同意停火以來，以色列仍持續對加沙進行空襲。以軍目前佔領了加沙走廊東部和南部一半以上的地區，部分以高級官員甚至表示希望擴大控制範圍。