美媒：蘋果測試長鑫科技晶片　用於iPhone和MacBook等多項產品

美國媒體星期天（8月9日）報道，蘋果公司一直在iPhone和MacBook等多條產品線上，測試中國長鑫科技生產的存儲晶片。



路透社星期天轉述《華爾街日報》這則報道。

市場研究公司Counterpoint Research上星期二（8月4日）在官網發佈的報告顯示，得益於中國市場傳統動態隨機存取存儲晶片（DRAM）的旺盛需求，以及自身產能持續擴張，長鑫科技第二季營收同比暴漲716%，以7%的市場份額躍居全球DRAM市場第四位。

從全球整體格局來看，第二季記憶體市場整體沒有太大變化，韓國三星、SK海力士、美國美光科技三大巨頭佔據全球市場份額高達90%。

iPhone 18 Pro（X@yirmiucderece）

儘管營收同比暴漲，長鑫科技第二季在全球市場份額僅佔7%，不過報告認為，長鑫科技更進一步只是時間問題。

長鑫科技7月27日登陸上交所科創板，上市首日便登頂A股市值榜，成為A股備受矚目的新「股王」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

