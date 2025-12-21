美媒：Google和Apple建議持工作簽證員工暫勿離開美國

美媒周日（12月21日）引述公司內部郵件稱，由於大使館工作延遲，美國科技公司谷歌（Google）和蘋果（Apple）建議部份持工作簽證的員工暫不要離開美國。



Business Insider指：「兩間公司的外部法律顧問已通過電子郵件，建議需要在簽證上蓋章以再次進入美國的員工不要離境，因為簽證處理時間較以往更長。」

圖為2025年2月1日，位於美國華府的教育部（Department of Education ）大樓，美國國旗及該部門旗幟飄揚。（Reuters）

報道稱，延遲原因是美國對部份類別的入境人士實施社交平台檢查要求。

據美國海關與邊境保護局（CBP）12月9日提交的一項提案，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府計劃要求所有赴美遊客披露過去5年的社媒活動紀錄。該計劃擬適用於所有國家的遊客，包括英國、澳洲、日本等免簽國旅客。

CBP在提交給《聯邦公報》的文件中表示，計劃要求申請人提供一系列個人信息，包括社交媒體賬戶、過去十年的電子郵箱地址，以及父母、配偶、兄弟姊妹和子女的姓名、出生日期、居住地和出生地。

美國特朗普政府11月6日也發布新指導方針，指申請美國居留簽證的外國人若果患有某些疾病，例如糖尿病或肥胖症，可能會遭拒絕簽證申請。