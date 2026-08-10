西班牙報復意大利收緊入境管制　意外長譴責：不可接受

西班牙政府上周五宣布，對意大利恢復臨時邊境檢查，以回應該國拒絕取消針對西班牙旅客的類似措施。意大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）8月9日回應有關決定稱，「令人費解，完全不可接受」。這是近日大批非法移民從摩洛哥湧入西班牙北非飛地休達後，兩國的持續爭端。



塔亞尼周日稱，「必須恢復秩序。我們並非反對西班牙，但我們有責任保護我們的邊境，西班牙的反應令人費解，完全不可接受。」他還反駁了羅馬的行動只是像徵性的說法，「他們抵達西班牙後會去哪裡？意大利作為目的地，才是風險最大的國家。」

西班牙自上周六午夜起，開始對來自意大利的旅客進行抽查。此前，羅馬於本月1日對來自西班牙的旅客實施檢查，以回應近期約7.2萬名難民湧入西班牙北非屬地休達，此舉激怒了馬德里。

西班牙政府8月7日宣布，對意大利恢復臨時邊境檢查，以回應該國拒絕取消針對西班牙旅客的類似措施。圖為8日西班牙機場向意國旅客作邊境檢查。(Reuters)

西班牙官員指出，鑑於休達邊境已於迅速恢復管控，且絕大多數入境者已被遣返回摩洛哥，意大利的檢查毫無意義。馬德里方面一再強調，休達並非申根自由流動區，這意味着沒有歐盟公民身份或居留權，幾乎不可能繼續前往歐洲大陸。

歐盟負責移民事務的專員布倫納（Magnus Brunner）上周六表示，他已與兩國內政部長取得聯繫。，稱雙方都確認內部邊境管制是暫時的」。他在社交媒體上寫道，「西班牙當局向我們保證，休達事件不會對申根區產生持久影響。因此，意大利方面釋放出的信號表明，管制措施可能很快就會解除。」