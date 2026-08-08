西班牙對意大利實施入境管制　兩國就休達移民潮交惡

據英國廣播公司（BBC）8月7日報道，西班牙將對所有自意大利入境旅客實施邊境管制，為期一個月，距意大利因約7.8萬名移民自摩洛哥湧入西屬飛地休達而採取類似措施僅一周。



兩國爭拗周五（7日）升溫：西班牙限意大利周日撤限，羅馬方面稱維持檢查至8月15日，理由是西班牙「預期新一波移民」抵達休達；馬德里則說未預料重演上周場面。

2026年8月3日，西班牙休達，大批非法移民排隊等候從紅十字會領取食物和飲料。此前，大量非法移民從摩洛哥越境湧入西班牙領土。（Reuters）

上周休達移民湧入令西班牙社會黨首相桑切斯（Pedro Sanchez）與意大利保守派領袖梅洛尼（Giorgia Meloni）關係跌至新低。馬德里斥意大利暫停申根協議理據且荒謬，指移民無法進入神根區、大多已返摩洛哥，摩洛哥則指責西班牙最高法院裁定不得海上即時遣返移民。

西班牙反制將維持至9月7日。休達至今仍扣留近1400名未成年人；意大利決定獲芬蘭、丹麥支持，捷克更促暫停西班牙神根成員資格。