摩洛哥7名的士司機涉載非法移民赴西班牙飛地　罪成入獄兼罰款

西班牙在北非的飛地休達（Ceuta）日前有超過7萬名非法移民由摩洛哥湧入事件，摩洛哥法院8月3日裁定，當地7名的士司機涉嫌協助非法移民到休達罪成，判處入獄最多6個月，以及每人罰款1070美元（約8346港元）。



美媒7日報道，根據摩洛哥司法部的網站顯示，當地北部城市德土安（Tétouan）法院裁定，7名的士司機接載一批人士前往邊境城鎮菲尼迪克（Fnideq），協助摩洛哥及外國籍人士經違例邊界點非法離境，以及無牌接載乘客罪成。

該批司機3日出庭時，正值當地律師發起全國大罷工，因此未能聘請辯護律師。法庭指他們有上訴權利，當局同時沒收其中一位司機的汽車。

當地包括全國的士工會的多個工會發聲明批評裁決嚴苛及令人震驚，指當局從來沒有發出限制乘客的官方決定。德土安的士工會的秘書長認為，他們只是提供公共服務，因此不應為此負上責任。

摩洛哥人權組織協會7日表示，目前有111人處於休達事件相關的審前扣留階段，他們面對大規模叛亂、襲擊公務人員及妨礙交通等控罪。