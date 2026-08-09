一聲「邊境開放」令西班牙失守　揭穿歐盟移民治理失靈與團結假象

一則社交媒體流傳的「邊境開放」謠言，驅使摩洛哥大批年輕人在7月30日捨命一搏、跳海遊入西班牙北非飛地休達（Ceuta）。這場越境事件已造成近百人死亡、超千人送醫，慘烈畫面震動全歐，最終撕下歐盟長期以來「區域團結」的表象，暴露其移民治理長期積累的多重現實病灶。



摩洛哥就業前景暗淡 青年失望出走

摩洛哥與休達土地接壤，人們卻選擇跳海偷渡，這很大程度因為西班牙最高法院6月一項關於禁止即時遣返的裁決——經海路抵達北非飛地的非正規移民不得即時遣返。此後，社交媒體上出現「西班牙邊境已開放」的傳言，人們相信「只要游水入境休達，就可以留在西班牙」。

2026年8月3日，休達政府估計數千偷渡者仍留在休達，在當地海灘，偷渡者集體祈禱（Reuters）

儘管表面是網絡謠言催生的集群越境行為，本質是摩洛哥青年對本國經濟、就業與社會環境徹底失望的集中爆發。

世界銀行及摩洛哥官方數據清晰揭露了當地勞動市場的結構失衡：過去十年摩洛哥勞動人口增長11.4%，就業人口僅增長1.5%，人力供需嚴重失衡。即便該國失業率在2026年已降至9.5%（此前為13%左右），但15至24歲青年失業率仍高達27.2%。同時，兩國薪資落差巨大，摩洛哥最低月薪為3423摩洛哥迪拉姆（約2889港元），但在西班牙卻幾乎翻了5倍達1423歐元（約12887港元）。

摩洛哥去年9至10月曾爆發大規模青年抗議活動，抗議公共服務缺乏、社會經濟狀況惡劣與貪汙腐敗問題。懸殊的經濟、社會環境落差，形成強烈強力「人口磁吸」效應，令許多人不惜賭上生命出海謀求生存。據報道，進入休達的非法移民大多是尋求工作的年輕摩洛哥男子。

2026年8月3日，西班牙休達，大批非法移民排隊等候從紅十字會領取食物和飲料。此前，大量非法移民從摩洛哥越境湧入西班牙領土。（Reuters）

歐盟邊境治理外包 淪為地緣博弈工具

長期以來，非洲地區持續的人口外流壓力，始終是困擾歐盟邊境治理的核心難題。早在2015年歐洲難民危機後，歐盟就開始為來自非洲的移民壓力尋求應對方案，然而此番數萬人偷渡事件深刻反映出，歐洲各國始終未能建立統一、公平的移民安置與邊境管控機制。

由於地中海沿岸國家直面非洲動盪區，邊境承壓遠高於北歐、西歐國家。為轉移治理壓力、規避內部分歧，歐盟有一套「眼不見為淨」的移民治理模式，將攔截工作「外包」給摩洛哥、突尼斯、毛里塔尼亞（Mauritania）、土耳其等周邊國家，讓歐盟邊境防線不斷向南推進。

地圖顯示，歐洲南部國家與非洲地區僅相隔地中海，相較之下，歐洲中部與北部國家，承擔的邊境風險要小得多。（Google Maps）

不過，這種投機式「外包」治理先天存在漏洞，需高度依賴鄰國配合、穩定性極差，一旦外交關係降溫，歐盟的安全防線便瞬間失守。英媒2日分析指，儘管這種模式能夠降低進入歐洲的移民數量，但卻讓北非國家獲得影響歐洲的重要籌碼。

本次危機的爆發，正是外包治理模式反噬的典型體現。歐美多家媒體披露，摩洛哥根本未在危機初期採取積極措施，令非法移民越境潮爆發。有視頻流傳顯示，當數十偷渡者從卡車跳下至休達邊境時，一名摩洛哥憲兵在旁目睹一切卻未阻止。有偷渡者透露，偷渡期間並無受到阻攔，甚至獲警察指引方向。

外界認為，摩洛哥早已熟悉「移民武器化」，曾多次主動放鬆邊境管控，以移民潮為籌碼，向西班牙及歐盟施壓、報復或索要經濟援助，同時逼迫歐盟在西撒哈拉（Western Sahara）主權爭議議題上作出讓步。而本次大規模非法移民越境事件，可能因西班牙近期與摩洛哥的宿敵阿爾及利亞關係升溫，引發摩洛哥的報復。休達市長維瓦斯（Juan Jesús Vivas）一度表示這是一次襲擊，又指「即便這不是摩洛哥策劃的，至少也是摩洛哥鼓勵或默許的。」

缺人又怕人 移民議題演變成各國政治矛盾

西班牙左翼執政黨長期以開放的移民人權理念穩固自身執政基本盤，今年1月批准50萬無證移民與尋求庇護者合法化，宣稱打造「人權與經濟相容」的移民體系。客觀來看，歐洲國家普遍正在面對人口下滑、老齡化加劇的困境，移民成為區域補充勞動力、拉動經濟的關鍵力量。

荷蘭國際集團（ING）數據顯示，移民政策推動西班牙勞動力增長6.4%，助力實現2.8%的GDP增速，成為歐元區經濟表現最亮眼的國家之一。西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）也多次肯定移民對本國經濟活力的重要性。

據西班牙國家統計局數據，該國近五年的GDP保持穩步上升。（Trading Economics）

然而這套看「經濟受益、人權包容」的雙贏設想，落實到基層已然徹底破滅。伴隨全球通脹高企、生活成本攀升、能源危機持續，大量移民涌入帶來的公共資源擠壓、治安隱憂、身份認同撕裂等問題持續發酵，歐洲民眾的移民包容度大幅下滑。民意焦慮推動右翼勢力快速崛起，喊「本國優先」、「強硬封邊」口號，便天然收割國內不滿情緒。移民議題徹底從單純的邊境治理問題，泛化為歐洲各國的內政博弈核心。

休達「失守」消息一出， 22個歐盟成員國聯署致函批評西班牙移民政策、要求歐盟委員會採取措施；意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）領袖的右翼政府隨即趁機炒作邊境安全議題，單方面宣布暫停與西班牙之間的神根區自由通行協議。芬蘭、丹麥、捷克等國紛紛跟進，呼籲凍結西班牙神根會籍，借危機收割本國民粹民意。

連遠在美國的特朗普（Donald Trump）也趁機為選舉造勢，聲稱休達情況如「數十萬人入侵一個國家」，又叫大家記住該場面，揚言「如果民主黨上台，你們的日子就不好過了」。

可見，移民危機當前，歐盟各成員國不再堅持聯盟整體利益，而是優先本國選情、相互甩鍋、爭相收割政治利益。桑切斯對此強硬回擊，批評部分國家藉危機進行政治操作、反應「自私且違法」，不僅違背人道主義和歐盟團結原則，也有損歐洲的長遠利益。

2026年7月31日，西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）在北非的飛地休達（Ceuta）發表聲明。（Reuters）

當移民不再是人道、經濟議題，而是成為政客相互攻訐的政治工具時，歐盟的移民治理便已徹底失去客觀準則與價值底線，難以建立統一機制。有專家指，除非歐盟建立有效可行的移民和庇護方案，否則類似的邊境動盪、內部分裂與地緣博弈，或將成為歐洲新常態。