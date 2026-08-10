愛爾蘭黑幫頭目Daniel Kinahan杜拜引渡回國　被控指揮犯罪組織

據稱為愛爾蘭犯罪集團頭目的基拿漢（Daniel Kinahan），8月9日（周日）搭乘政府專機從阿聯酋杜拜引渡回國，並在都柏林一家特別法庭被控指揮犯罪組織，目前已被裁定還押候審。



路透社報道，周日較早時，基拿漢在杜拜被移交給愛爾蘭當局，隨後乘坐愛爾蘭政府專機前往都柏林郊外的軍事基地。他之後被直接帶到法庭，參加一場極為罕見的周日晚間庭審，庭審結束後他被還押候審。

2026年8月9日，一輛汽車抵達位於愛爾蘭都柏林的特別刑事法庭，據稱是愛爾蘭犯罪集團頭目的基拿漢（Daniel Kinahan）將在此出庭受審，他被控有組織犯罪活動。（Reuters）

美國2022年將基拿漢販毒集團認定為「重大跨國犯罪組織」，並將他列為基納漢組織犯罪集團的三名頭目之一，相關部門曾懸賞500萬美元緝拿。他過去十年一直公開居住在杜拜，直到最近還參與組織一些備受矚目的拳擊比賽。

愛爾蘭警方此前表示，該犯罪集團從90年代在都柏林販賣海洛英和可卡因，發展到如今在整個歐洲活動。基拿漢將於10月5日再次出庭，屆時他將親自出庭或透過視訊連線出庭。