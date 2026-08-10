距泰國少年槍擊案僅三日　曼谷再爆槍擊　傳高官遭槍擊送院不治

泰國首都曼谷市郊8月10日再發生槍擊事件，一名槍手涉嫌在政府辦公大廈向一名高官開槍，隨後遭警方拘捕。今次是泰國繼上週發生嚴重的少年槍擊案後，時隔僅3日後最新發生的槍擊事件。槍管問題再度引發外界關注。



當地警察指揮官Dejrapee Kongdee指出，這名涉嫌向一名省級高官及其司機開槍的疑犯已經被捕，案件中有兩人受傷，已被送往醫院接受治療。泰媒The nation與英國廣播公司（BBC）報道指，受傷高官送院後不治身亡。

2026年8月10日，泰國曼谷，圖為槍擊案發生後，現場一度混亂，可見一名傷者正接受急救。（The nation）

泰媒khaosod報道指出，遭槍擊負傷的高官為擔任暖武里府行政長官一職的Thongchai Yenprasert，涉案槍手為前暖武里府眾議員查龍（Chalong Reawrang），案發地點為暖武里府行政大樓附近。

槍手持槍接近私家車隨後開槍

根據網上流傳影片可見，一名槍手在辦公大廈外持槍接近一輛私家車，隨後向車內射擊BBC查證後指出，槍擊事件發生在大廈外，而非大廈內部的辦公室，可見槍手查龍持槍指向一輛黑色私家車。

傳疑犯事發後致電YouTube主播 動機或涉及金錢糾紛

事發後，正在 YouTube 進行直播的主播Anchalee Paireerak接獲一通懷疑來自槍手的電話。儘管無法得知對方具體說了什麼，但Paireerak聽聞後神色極度震驚，當場在鏡頭前脫口問道：「他死了嗎？他死了嗎？你開槍打了他？你必須留在原地等警察，千萬不要動！」

查龍於當日稍晚的記者會中表示，自己與受害人Thongchai因金錢問題爆發爭執。他交代動機稱：「我告訴他要為此負責。如果現在沒有這筆錢，可以分期支付給我的孩子們……我告訴他我已經走投無路了」，他還坦言自己2011年起為治病已經花費大筆金錢，而Thongchai早年間從事房地產事業時曾接受過自己資助，並辯稱自己掏槍那一刻並沒有意圖開槍，未料Thongchai的司機「竟也掏出槍指向我，我這才開了槍」。

曼谷西北暖武里府（Nonthaburi）一間著名學校8月7日早上發生槍擊案，一名14歲少年涉嫌先在家槍殺祖父母，再闖學校連開多槍殺人，然後自盡。警方8日指，事件增至9人死亡，包括犯案後自殺的槍手。這次事件為泰國近4年來，最為慘重的槍擊事件。

2026年8月10日，泰國曼谷，圖為槍擊事件發生後，學生在進入校園前接受安全檢查。（Reuters）

學生在事件後於周一重返校園，部份學生在進入課堂前接受安全檢查。泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）重申，將在校園槍擊事件後，將進一步加強槍枝管制。