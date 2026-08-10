李在明受房產稅等政策爭議拖累　支持率跌至43.3%創歷史新低

韓國8月10日（周一）公布的一項民調顯示，總統李在明因一系列政府政策引發爭議，導致其支持率連續四周下滑跌至43.3%，創歷史新低。



《韓國時報》（The Korea Times）報道，這項由Realmeter進行、受《經濟新聞報》（EKN）委託的民調顯示，李在明的支持率較前一周下降2.6個百分點至43.3%，連續第四周下滑。而對其執政表現的負面評價上升2.5個百分點至53%。

2026年6月30日，韓國總統李在明在韓國光州發言（Reuters）

Realmeter指，支持率下降的原因有很多，包括政府提出的房產稅改革方案，以及近期通過的《刑事訴訟法》修正案引發的爭議，該修正案旨在剝奪檢察官直接調查的權力。而上週公布的新稅收調整方案旨在加重高端住宅業主和非自住業主的稅負，以穩定房地產市場。

這項每週民調於周一至周五進行，調查對象為2,514名18歲以上人士。民調機構亦指出，持續高溫天氣以及李在明關於韓國陸軍士官學校的言論爭議，也是影響其支持率的因素。