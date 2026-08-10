美國淡化內塔尼亞胡拒加沙和平計劃　稱對方表態出於選舉需要

美國傳媒引述一名美國高級官員的話說，白宮「並不在意」以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）拒絕接受加沙和平計劃，稱內塔尼亞胡的這一表態是出於選舉「政治需要」。



美國新聞網站Axios記者Barak Ravid周日（8月9日）在社媒X平台發文稱，美國高級官員告訴他，白宮「理解內塔尼亞胡的政治需要」。

Ravid說，這名美國官員告訴他：「我們對此沒有意見，只要他（內塔尼亞胡）繼續按照我們的要求行事——尤其是在襲擊加沙地帶方面保持克制。」

Ravid的帖子還引述另一名美國官員的消息稱，內塔尼亞胡上週同美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的女婿庫什納（Jared Kushner）通電話時說，儘管他持懷疑態度，但仍「願意」給和平委員會的15點加沙和平計劃「一個機會」，並承諾會遏制對加沙地帶的打擊，以便啟動加沙地帶去軍事化進程。

2026年1月6日，法國巴黎，美國特使威特科夫（Steve Witkoff，左）與總統特朗普（Donald Trump）女婿庫什納（Jared Kushner，右）在愛麗舍宮舉行的「自願聯盟」會議期間出席記者會。（Getty）

彭博社報道，內塔尼亞胡在9日的每週例行內閣會議開始時說，以色列拒絕接受由美國發起的「和平委員會」提出的加沙和平計劃，他表明，在哈馬斯真正解除武裝之前，以軍不會撤出加沙地帶。

另據以色列第12頻道電視台同日報道，內塔尼亞胡曾同意以軍從加沙地帶南部拉法附近的三個區域小範圍撤軍，但他現已改變主意。

特朗普7月30日在自家社媒平台Truth Social宣布，和平委員會已就哈馬斯和加沙地帶其他武裝組織「全面解除武裝」達成協議。和平委員會次日公布了一份包含15點內容的和平計劃。根據這項15點和平計劃，哈馬斯應當解除武裝，以色列則將分階段從加沙撤軍。哈馬斯於7月31日晚些時候發表聲明說，移交武器的前提是以軍撤離加沙地帶。

2026年7月30日，特朗普在社交平台上發文指，和平委員會已經和哈馬斯等武裝團體達成協議，以「全面解除武裝」。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

本文獲《聯合早報》授權轉載

