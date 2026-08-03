哈馬斯：以軍續襲加沙顯示無意達協議　以色列：質疑繳械承諾

哈馬斯談判代表團成員哈馬德（Ghazi Hamad）8月2日批評，以色列繼續轟炸加沙證明，該政權並未真正尋求達成協議。以色列則同日向美國表示，質疑哈馬斯解除武裝的承諾，稱情報評估認為哈馬斯仍計劃重建軍事力量。



2026年8月2日，加沙城（Gaza City）民眾為因空襲遇難者舉行葬禮。 （Reuters）

雖然美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，其發起的和平委員會（Board of Peace）已就解除哈馬斯武裝達成協議，且以軍最終將撤離加沙。不過，以色列仍繼續空襲加沙地帶，於8月2日至少造成18人死亡。

路透社引述巴勒斯坦衛生官員稱，以色列戰機從黎明開始，空襲加沙北部加沙城（Gaza City）、中部城市代爾巴拉赫（Deir Al-Balah）、南部的汗尤尼斯（Khan Younis）。

以色列軍方稱，空襲了代爾巴拉赫一處民房，目標是哈馬斯精銳部隊「努赫巴」（Nukhba，暫譯）的兩名指揮官。

2026年8月2日，加沙中部城市代爾巴拉赫（Deir Al-Balah）遭以軍空襲，有車輛受損。（Reuters）

哈馬斯高層哈馬德批評，以色列並未真正尋求達成協議，哈馬斯已向斡旋方反映，並要求他們在這問題上進行干預。他又表示，截至目前，哈馬斯尚未收到以色列關於加沙協議第二階段的立場。在加沙協議第二階段開始之前，以色列方面必須履行其承諾。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室同日表示，已向美國表達憂慮，質疑哈馬斯仍計劃重整旗鼓，而非解除武裝。以方稱，在哈馬斯完成解除武裝前，以軍不會撤出目前控制的加沙大部份地區。