中國商務部：美墨進口碧根果存在傾銷　明起需繳最高54%保證金

中國商務部10日宣布，調查機關初步認定，原產於墨西哥和美國的進口碧根果（Pecan，美國山核桃、薄殼山核桃）存在傾銷，決定自明日起，對上述產品實施臨時反傾銷措施，進口經營者需向海關提供相應保證金。



商務部網站公布，此次反傾銷調查範圍涵蓋原產於墨西哥和美國的鮮或乾碧根果，調查機關經調查後初步認定，上述產品以低於正常價值的價格向中國出口銷售，對中國國內產業造成了實質損害。

公告明確，自2026年8月11日起，進口經營者在進口原產於墨西哥和美國的碧根果時，應依據初裁決定確定的各公司保證金比率，向中華人民共和國海關提供相應保證金。保證金以海關確定的進口貨物計稅價格從價計徵，計算公式為：保證金金額 =（海關確定進口貨物的計稅價格 × 保證金徵收比率）×（1 + 進口環節增值稅稅率）。

中美關係・中美貿易・中美晶片戰・中美國旗：2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

商務部發言人表示，多間墨西哥企業回應調查，需繳納17.8%至51.6%的保證金，由於沒有美國企業作出回應，該部門基於世界貿易組織規則及中國法律將保證金定為54.3%。

商務部表示，各利害關係方可在本公告發布之日起10天內，向調查機關提交書面評論意見。此次初裁結果標誌着中國對美墨碧根果反傾銷調查進入關鍵階段，後續將根據調查進展依法作出終裁決定。