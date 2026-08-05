美國持續升級對中國貿易限制措施　人民日報：歧視性對待與打壓

近日，美國聯邦通信委員會（FCC）將外國生產的電力逆變器和先進機械人設備列入所謂「覆蓋清單」，相關新型號產品將無法獲得認證授權，不得進入美國市場銷售。



《人民日報》8月5日發表署名「鐘聲」評論文章，批評美方措施打着「非歧視」或「國家安全」旗號，實質上是對中國企業和產品的歧視性對待與打壓，是典型的單邊霸凌行徑，是對市場經濟規則和公平競爭原則的公然扭曲。



美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪華返美後，7小時內在Truth Social連發15張訪華照片。（Truth Social@realDonaldTrump）

《人民日報》在這篇題為〈中美經貿需要「合作清單」，而非「覆蓋清單」〉的文章中指出，一段時間以來，FCC一再泛化國家安全概念，持續出台並升級限制措施，不僅嚴重損害中方正當貿易權益，也嚴重衝擊中美經貿合作根基，更嚴重擾亂全球產業鏈供應鏈穩定。

文章表明，動用所謂「覆蓋清單」實施針對性遏制打壓，是FCC的慣用手法。2021年，該機構就以「國家安全」為名，將5家中國企業的電訊、CCTV設備納入清單，開了濫用管制工具的惡劣先例。此後，美方不斷出台限制規則，持續擴大打壓範圍，無人機、路由器等產品相繼被納入管控。

今年4月，該機構又審議通過限制措施，擬取消未與美國簽署「互認協議」國家的檢測認證機構資質，人為抬高中國產品合規門檻。此番進一步將管控觸角延伸至新能源、先進智能製造領域，對華科技打壓、產業遏制的意圖昭然若揭。

2026年7月17日，在上海舉行的世界人工智能大會（WAIC）上，民眾走過中國AI企業月之暗面（Moonshot）展位，該展位正在推廣其Kimi K3 AI模型。（Reuters）

文章批評美方此舉，與當前中美關係企穩向好的勢頭背道而馳。過去一年，在兩國元首戰略引領下，中美經貿團隊保持務實溝通，取得積極進展，為雙邊經貿合作和世界經濟復蘇注入了寶貴確定性。今年5月，兩國元首共同確定中美建設性戰略穩定關係新定位，為兩國關係發展指明了方向，各層級、各領域都應相向而行。

文章寫道，中方始終認為，大國之間存在競爭不足為奇，但不能以競爭來定義全部中美關係。中美之間即便有競爭，也應是相互借鑑的良性競爭，你追我趕的積極競爭，遵守規則的公平競爭。雙方應當拉長的是互利共贏的「合作清單」，而不是人為設限的所謂「覆蓋清單」。

中國國家主席習近平2026年5月15日與特朗普在中南海花園散步（Reuters）

文章指出，美方一再築牆設壘，根源在於固守零和博弈思維，深陷對華競爭焦慮。面對中國新能源裝備、先進智能製造產業不斷提升的國際競爭力，美方一些人不思如何提升自身競爭力、通過公平競爭贏得發展優勢，反而執意設置壁壘、試圖遲滯其他國家發展步伐。歷史和現實一再證明，保護主義絕非發展正道，靠行政壁壘擋不住產業技術進步的腳步。強行推進「脫鈎斷鏈」、搭建「小院高牆」，不僅阻擋不了中國產業技術迭代升級的步伐，反而會倒逼全球產業鏈供應鏈加速多元化佈局，最終反噬美國自身的經濟活力與科技競爭力。

文章提到，有識之士早已指出，將行政壁壘凌駕於市場規律與產業競爭力之上，無異於為本土產業打造低效「溫室」，最終只會讓美國本土企業喪失創新動力，讓消費者承受價格高企、技術落後的雙重負擔。

新能源船運新能源車。2025年5月15日，「遠海口」輪在廣州南沙汽車口岸首航，駛向希臘、土耳其等「一帶一路」國家，搭載了4,000台中國品牌車輛，其中超過九成是新能源車輛。（網上圖片）

文章進一步指出，從更廣闊的全球視野看，美方做法更是逆經濟全球化大勢而動。當今世界，各國經濟深度交融、產業分工高度互補，全球產業鏈供應鏈的形成與發展，是市場規律作用的必然結果，也是各國共享發展的重要機遇。

文章指出，電力逆變器、先進機械人設備是支撐全球綠色轉型、智能製造升級的關鍵產品，自由貿易與技術合作惠及世界各國。美方人為割裂市場、設置技術壁壘，不僅推高全球產業鏈運行成本，衝擊全球產業合作與科技創新生態，更會「灼傷」全球綠色轉型與智能產業發展進程，損害世界各國共同利益。

2026年7月17日，在中國上海舉行的世界人工智慧大會（WAIC）上，大批人形機械人進行展出。（Reuters）

文章最後表示，保護主義提升不了競爭力，築牆設壘換不來安全。中方敦促美方正視兩國業界呼聲，尊重市場經濟規律和公平競爭原則，立即停止錯誤做法，撤銷相關歧視性限制措施。

文中強調，如果美方一意孤行，中方將堅決予以反制。希望美方切實落實兩國元首重要共識，摒棄零和博弈思維，回歸理性務實軌道，同中方相向而行，推動中美經貿合作健康穩定發展，為中美建設性戰略穩定關係注入更多正能量。