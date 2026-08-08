中美角力｜特朗普力推30億美元關鍵礦產投資　謀降對華供應鏈依賴

美國總統特朗普周五在與礦業高管的會議上力推美國在關鍵礦產開采領域的30億美元投資，旨在幫助美國擺脫對中國主導供應鏈的依賴。

據彭博報道，特朗普在美國國務院舉行的活動上表示，這些項目將「創造數千個就業崗位，並促進我們的經濟穩定和安全」。「我們正讓我們的礦工重返崗位，重塑美國作為全球礦產超級大國的應有地位，」他補充說。

特朗普表示，這些投資包括美國國防部戰略資本辦公室與Sila Nanotechnologies Inc.達成14億美元貸款協議。其他投資還包括五角大樓出資4億美元在澳大利亞擴大鈧生產，這種元素對航空航天和國防工業至關重要，以及向明尼蘇達州稀土企業Niron Magnetics Inc.投資1.5億美元。

美國進出口銀行還在推動為美國艾芬豪電氣位于亞利桑那州的Santa Cruz銅礦項目提供逾10億美元融資，以及投資2500萬美元啟動阿拉巴馬州石墨礦項目。

特朗普還讚揚投入逾1.8億美元加強礦業教育項目的計畫，稱這將「培養下一代美國礦工」。

他表示，這些舉措將確保美國「未來不再依賴敵對國家提供美國保持領先地位所需的資源」。