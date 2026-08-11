熊本強震重創觀光業　14.6萬遊客撻訂住宿　熊本城8.13重開振士氣

日本熊本縣8月10日證實，規模7.1強震對當地觀光業造成重大衝擊，截至當天上午10時，已掌握的住宿取消訂單達14萬6千人次，相關損失暫估約20億6千萬日圓（約1億港元）。



熊本城13日重開救觀光

《熊本新聞》報道，根據當地政府表示，相關數據是透過觀光相關團體、各市町村進行調查後彙整而來。其中受衝擊最嚴重的是阿蘇地區，約有5萬1千人取消住宿，損失約7億8千8百萬日圓（約3885萬港元）。天草地區則約有2萬6千人取消住宿，損失約4億6千5百萬日圓（約2300萬港元），熊本市也有約2萬4千人取消住宿，損失約2億5千7百萬日圓（約1267萬港元）。

2026年7月28日，日本熊本縣發生7.1級地震，圖為地震導致熊本城城牆倒塌。（Reuters）

與此同時，熊本市同日宣布，地震後關閉至今的熊本城，若順利完成安全檢查，預計13日重新開放。日媒指出，熊本城曾在10年前的熊本地震中遭到嚴重破壞，至今仍持續進行修復工程，7月28日又受到強震侵襲，目前確認新增約40處受損。

熊本市長大西一史表示，熊本城是當地「災後重建的象徵」，能夠儘早恢復開放，也有助於加快整體復興腳步。

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