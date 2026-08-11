美媒：特朗普北約峰會後秘密撤離　棄乘空軍一號避伊朗暗殺威脅

據《華盛頓郵報》8月10日披露，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上月出席在土耳其都安卡拉舉行的北約峰會後，策劃一場秘密撤離行動，刻意對外隱瞞真實行程，原因是擔憂伊朗暗殺威脅。



當時，白宮對外宣稱特朗普搭乘舊空軍一號離境，特朗普亦在社交媒體上證實這一消息，表示純粹「為了念舊」，又指新空軍一號在返回美國之前，將飛往歐洲兩到三個大型軍事基地，「這樣士兵們就能親眼看看了，因為它確實非常壯觀。」

圖為2026年7月8日，美方人員在土耳其安卡拉埃森博阿機場登上載有美國總統特朗普（Donald Trump）的舊空軍一號，返回美國。（Reuters）

據報道，當時美伊談判破裂，區域安全風險陡升，特朗普政府有意精心佈局欺敵：特朗普在鏡頭前公開登上舊空軍一號後，隨即透過機場餐飲車秘密轉移至C-32A軍用運輸機撤離，讓搭載記者與隨行人員的空軍一號充當誘餌。

當被記者問及為何在土耳其乘坐飛機要放下遮光板時，特朗普解釋稱：「因為能正在經歷一次危險的飛行」，並反問稱「如果我走了，你們也得跟着走。對吧？」隨後又補充講：「也許有一天你想換個職業。」

報道指，此次隱蔽撤離，成為美國近年極少數刻意隱瞞總統外事行程的特殊安保案例。