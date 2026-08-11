特朗普：霍爾木茲海峽由美國完全控制　料伊朗仍製造麻煩

撰文：聯合早報
出版：更新：

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮說，美國100%控制着霍爾木茲海峽，但伊朗還是會「製造麻煩」。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，特朗普周一（8月10日）在白宮橢圓形辦公室對媒體說，航道是暢通的，目前唯一掌控霍爾木茲海峽的是美國海軍。美軍對伊朗實施海上封鎖，「只允許那些我們想放行的船隻通過」。

2026年8月10日，美國總統特朗普（Donald Trump）就幼兒接種MMR混合疫苗簽署行政命令，並在白宮橢圓形辦公室儀發表講話。（Reuters）

但特朗普承認，伊朗「可能會在這個關鍵水道製造麻煩」。「他們能製造麻煩嗎？當然能，但他們沒錢，他們一分錢都沒有。」

特朗普將美國海軍對開往伊朗船隻的封鎖形容為「萬無一失的鋼鐵之牆」，他也形容霍爾木茲海峽的情況「有點複雜」。

特朗普說：「他們偶爾會投放水雷，而我們能發現這些水雷。」他還稱，美軍已對整個海峽進行了掃雷。

伊朗最高國家安全委員會秘書佐勒加德爾（Mohammad Bagher Zolghadr）9日通過官方媒體發表聲明說，重開霍爾木茲海峽的前提是，美國滿足永久停止對伊軍事行動等五個條件。只有在美國完全接受這些條件之後，這條航運要道才會重新開放。

特朗普10日在自家社媒平台Truth Social發文說：「我同樣要求伊朗賠償，為他們用路邊炸彈以及在多次衝突中造成的所有傷亡作出賠償。伊朗還應向過去50年被殺害的數十萬無辜抗議者的家屬支付賠償金。」

美國中央司令部9日稱，美國在中東地區部署了20多艘軍艦，嚴格執行針對伊朗的封鎖措施。截至當天，美軍已迫使55艘商船改變航線，令兩艘商船失去航行能力，並登船檢查了兩艘商船。

美國有線電視新聞網（CNN）10日引述船舶追蹤機構克普勒公司的數據報道，過去一週霍爾木茲海峽的通行量一直處於「低迷」狀態，並「在周末進一步減弱」。通過海峽的船隻7日為15艘，8日降至11艘，9日則降至六艘。

2026年8月6日，霍爾木茲海峽上有船隻駛過。（Reuters）

伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人穆哈比（Hossein Mohebbi）9日說，伊朗當前的戰略是保持對霍爾木茲海峽的控制，直至敵方接受伊朗的全部條件並承認失敗。

本文獲《聯合早報》授權轉載

特朗普反要求伊朗賠償　稱將納入未來談判美國伊朗談判又難產：為何同一劇情不斷重播？伊朗議會委員會通過霍爾木茲海峽安全綱要伊朗阿曼劃分航道解封霍爾木茲　分析：等同將控制權交給伊朗
特朗普
霍爾木茲海峽
美國
伊朗
美伊關係（美國伊朗關係）
中東