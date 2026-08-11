特朗普：霍爾木茲海峽由美國完全控制　料伊朗仍製造麻煩

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在白宮說，美國100%控制着霍爾木茲海峽，但伊朗還是會「製造麻煩」。



美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，特朗普周一（8月10日）在白宮橢圓形辦公室對媒體說，航道是暢通的，目前唯一掌控霍爾木茲海峽的是美國海軍。美軍對伊朗實施海上封鎖，「只允許那些我們想放行的船隻通過」。

2026年8月10日，美國總統特朗普（Donald Trump）就幼兒接種MMR混合疫苗簽署行政命令，並在白宮橢圓形辦公室儀發表講話。（Reuters）

但特朗普承認，伊朗「可能會在這個關鍵水道製造麻煩」。「他們能製造麻煩嗎？當然能，但他們沒錢，他們一分錢都沒有。」

特朗普將美國海軍對開往伊朗船隻的封鎖形容為「萬無一失的鋼鐵之牆」，他也形容霍爾木茲海峽的情況「有點複雜」。

特朗普說：「他們偶爾會投放水雷，而我們能發現這些水雷。」他還稱，美軍已對整個海峽進行了掃雷。

伊朗最高國家安全委員會秘書佐勒加德爾（Mohammad Bagher Zolghadr）9日通過官方媒體發表聲明說，重開霍爾木茲海峽的前提是，美國滿足永久停止對伊軍事行動等五個條件。只有在美國完全接受這些條件之後，這條航運要道才會重新開放。

特朗普10日在自家社媒平台Truth Social發文說：「我同樣要求伊朗賠償，為他們用路邊炸彈以及在多次衝突中造成的所有傷亡作出賠償。伊朗還應向過去50年被殺害的數十萬無辜抗議者的家屬支付賠償金。」

美國中央司令部9日稱，美國在中東地區部署了20多艘軍艦，嚴格執行針對伊朗的封鎖措施。截至當天，美軍已迫使55艘商船改變航線，令兩艘商船失去航行能力，並登船檢查了兩艘商船。

美國有線電視新聞網（CNN）10日引述船舶追蹤機構克普勒公司的數據報道，過去一週霍爾木茲海峽的通行量一直處於「低迷」狀態，並「在周末進一步減弱」。通過海峽的船隻7日為15艘，8日降至11艘，9日則降至六艘。

2026年8月6日，霍爾木茲海峽上有船隻駛過。（Reuters）

伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人穆哈比（Hossein Mohebbi）9日說，伊朗當前的戰略是保持對霍爾木茲海峽的控制，直至敵方接受伊朗的全部條件並承認失敗。

本文獲《聯合早報》授權轉載

