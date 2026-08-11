特朗普反要求伊朗賠償　稱將納入未來談判

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）8月10日表示，注意到伊朗要求美國為過去5個月的戰事作出賠償，他指這是個挺有趣的想法，他也決定向伊朗提出索償要求，以補償多年來因伊朗恐襲、各類衝突造成的死傷者，也包括歷年被鎮壓的抗議者，稱相關家屬應獲賠償。



2026年8月10日，美國總統特朗普（Donald Trump）就幼兒接種MMR混合疫苗簽署行政命令，並在白宮橢圓形辦公室儀發表講話。（Reuters）

要求為美軍驅逐艦「科爾號」遇襲賠償

特朗普表示，在過去的雙方談判中，伊朗從未提出索償，認為伊朗的想法有趣，因戰事是由於伊朗執意尋求核武而起。

因此他也提出同樣要求，以賠償過去因伊朗炸彈襲擊、各類衝突造成的死傷者，當中包括美軍導彈驅逐艦「科爾號」（USS Cole）當年遇襲的遇難者，以及數千名在戰鬥中喪生的人員。

特朗普所指的是2000年10月，「科爾號」在也門亞丁港補充燃料時，遭到基地組織（al-Qaeda）的自殺式小艇炸彈襲擊，造成17名美軍士兵死亡、39人受傷。該艦經修復後已重新返回美國海軍服役。2019年1月，美方宣布已擊斃主謀巴達維（Jamal al-Badawi）。

圖為2026年7月11日，美軍中央司令部（CENTCOM）稱再度發射砲彈，對伊朗展開打擊。（U.S. Central Command/Handout via REUTERS）

特朗普表示，這些行徑最初由伊朗革命衛隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）主導，令該國惡名昭著。

他又指出，對於過去50年曾被鎮壓的抗議者，包括過去5個月已有5.2萬人死亡，伊朗應賠償相關家屬。特朗普表示，已指示美國代表在未來所有談判中正式提出相關賠償要求。