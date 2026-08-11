高市早苗與阿曼蘇丹就海峽通航通話　日媒：電話外交曾停擺2個月

日本首相高市早苗8月10日與阿曼蘇丹海賽姆（Haitham bin Tariq al-Said）通話，就霍爾木茲海峽通航安全展開磋商。隨後，《日本經濟新聞》指出，高市早苗此前近兩個月未與海外領導人進行電話外交，投入國內政務，且早前電話外交性質偏向被動的危機應對。



自6月1日後，高市早苗的跨國電話磋商一度中斷，原定7月與土耳其總統埃爾多安（Recep Erdoğan）的通話安排，也因日程問題作罷。

據報道，高市早苗外交停擺主因是近期全力投入國內政務，忙於制訂經濟財政改革核心方針、處理熊本地震善後工作。她曾坦言長期每日僅睡0至3小時，繁忙的國內事務使其無暇兼顧外事溝通。

2026年7月27日，日本首相高市早苗在東京首相府舉行新聞發布會。（Reuters）

數據顯示，高市早苗上任284天累計27次與外國領導人通話，總量與安倍第二任期相若。報道指，高市早苗外交通話雖然不算少，但是性質上卻是被動，多數通話集中在三至四月美伊對峙、能源危機升級期間，用以穩定日本能源供應，危機過後便大幅收縮外交互動。

日媒分析，當前美國外交立場強硬，日方擔心主動對話會承擔額外國際負擔，也成為其暫停常態元首外交的重要原因。