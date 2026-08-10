高市早苗降消費稅救人氣　年少5萬億円財源　防衛省憂軍費被抽乾

日本首相高市早苗要以降消費稅提升人氣，也要以增加軍費提高士氣。但在財政緊繃中，如何開源節流保障資金足夠，成為她的重要課題。



在年初舉行的眾議院選戰中，高市承諾要將食品消費稅率從目前的8%降為零。然而，政府探討了大半年只降到1%；新稅率將從明年4月起生效，為期兩年。相關法案若在今秋召開的國會特別會議上通過，即可著手實施。

有日本民眾在街頭示威 不滿高市早苗政府的修憲和軍事擴張政策：

高市日前闡明，除了消費稅率降為1%，政府還將向中低收入者發放相當於收入1%的補貼。換言之，對低收入者的消費稅率實際上是零。

高市強調，減稅是她在眾議院選舉中的競選承諾，而減輕中低收入者的負擔是政府的首要任務，她會致力於盡快實現這個目標。

面對通貨膨脹壓力，減稅自然能讓人民受益。根據《週刊富士》8月2日的社交媒體調查，80.4%的受訪者支持高市提出的消費稅減免方案。這項民意對目前支持率跌破百分之五十的高市而言是加分。

不過，從決策過程看，高市在消費稅問題上的協調工作進展並不順利，主要是她對日本財政赤字的解釋不清楚。

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分析指出，消費稅收入是養老金和醫療保健等社會保障支出的重要資金來源，日本的社會保障體系可能因降稅面臨危機。

自民黨內部也有不滿，認為這與自民黨長期以來推行消費稅作為社會保障資金來源的做法背道而馳，並擔心高市堅持己見的決策，可能成為法案通過的障礙。

據估計，這輪減稅每年將為政府造成總額約5萬億日元（約2,500億港元）的財政負擔。日本今年度國債達到約31.3萬億日元（約1.55萬億港元），比上一年度增加約3.1萬億日元（約1,536億港元）。即便減稅只是過渡措施，但無法開源將加劇日本財政部的壓力。

對於如何應對降低消費稅率造成的財政缺口，高市沒有多解釋，加深了各方的擔憂和揣測。

《朝日新聞》周六（8月8日）在一篇報道中說，國家防務領域內有人擔心，高市減稅可能影響年底準備擴大的國防開支。報道提到，日本政府內部將動用外匯基金的特別帳戶盈餘彌補財政缺口，而這個特別帳戶恰好是被指定用於加強國防能力的財源。

報道引述一名前防衛長官對降低消費稅率的意見，認為有必要消除民眾的焦慮，但絕不能被短期需求左右，從而損害整體利益。他說：「日本防衛省準備進行70年來首次的薪酬制度改革，提高人員的基本工資。自衛隊需要大幅度加薪，我們無法承受每年削減5萬億日元消費稅的後果。」

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地方上對高市減稅也有意見，因為8%的消費稅率中，有1.76%是地方政府的收入。東京都知事小池百合子8月7日與高市會晤中強調了這點，並指將食品飲料消費稅率降至1%，估計會令東京損失1120億日元（約55.5億港元）收入。

日本要花錢的地方越來越多。在國內，除了高齡化導致社會保障支出日益膨脹，還有地震、洪水、熊害等問題須處理。

外部環境如中東局勢持續緊張，進一步推高能源價格；日元持續疲軟，使進口成本不斷上升等，也大大加重日本整體的財政與經濟壓力。而高市把提升國防能力、應對外部威脅列為重要政策，意味著須投入鉅額資金。

面對不斷加劇的內憂外患，高市該如何取捨及應對，對她的經濟與財政政策是一大考驗。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

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