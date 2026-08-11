男學生「煎皮拆骨」圖製煙燻熊肉引轟動　康奈爾大學頒野味禁令

美國康奈爾大學（Cornell University）因應去年有學生在校園宿舍廚房肢解一頭120磅重的黑熊引發爭議，增設新規定，嚴禁在公共廚房處理野生動物。



康奈爾大學學生報《The Cornell Daily Sun》8月11日引述校方消息報道，校方證實頒布了這項新規定，列明「嚴禁在公共廚房處理野生或狩獵動物」。

美國康奈爾大學（Cornell University）兩名學生2025年在宿舍公共廚房肢解黑熊屍體後，黑熊被剝皮、攤在桌上的照片被發到社交媒體上流傳。（網上圖片）

事緣去年，兩名學生將一頭黑熊屍體放在宿舍公共廚房的桌上，開始動手肢解。之後，其中一名學生陳亞倫（音譯：Aaron Chin）在一個Podcast節目中承認自己就是當事人之一。

根據校方發言人和紐約州負責狩獵事務的環境保育廳說法，兩名學生擁有紐約州批出的有效狩獵執照，合法地在第四區（DEC's Region 4）內獵殺這隻熊。

陳亞倫在去年9月接受《MeatEater》訪問時解釋，他與另一名同樣就讀康奈爾的獵人同學，原本計劃把黑熊從距離學校約兩小時車程的獵場，帶到一個朋友家中處理，但朋友因突發緊急情況而無法借出場地。

陳亞倫稱，將熊肉帶入校園前，兩人已仔細查閱所有規章條例，以「確保一切按章辦事，因為我們知道會受到嚴格審查」。

《紐約時報》報道，其中一名學生形容，他們當時計劃製作「煙燻黑熊肉」，然而，就在他們把生肉放進冰箱後不久，一張這隻黑熊被剝皮、攤在桌上的照片便在社交媒體上流傳開來。儘管有人提出投訴並報警，但最終兩人被裁定並無違規。