日YouTuber教煎熊排讚熊肉咖哩堪稱絕品　遭網民斥鼓勵獵殺

日本擁有近550萬人訂閱的知名YouTuber兼料理研究者Ryuji（リュウジ）近日因上傳影片教人做「熊肉料理」引發爭議，片中他示範煎棕熊排、熊肉火鍋、和燉煮熊肉咖喱等多種吃法，更稱「比羊肉更無羶味，超正！」遭網友狠批「鼓吹殺害野生動物」。



Ryuji於本月20日在YouTube上傳影片示範熊肉烹調方法，一邊品嘗幾道熊肉料理，一邊笑着稱讚「超級美味」。他表示，整體來看熊肉確實美味，雖有輕微腥味，但程度跟羊肉差不多，甚至可能更淡。價格約5000日元（約250港元）/500克，與和牛相當，認為熊肉獨有的鮮味和風味值得一生體驗幾次， 尤其熊肉咖喱堪稱絕品。

他在社交平台X上表示，日本部分地區因有熊隻屢次入侵農地及民居，即使捕獲後野放仍會折返，最終需人道處理。他在影片中稱，購買熊肉是想以食用熊肉來推動捕殺引發討論，但坦言不認為能以此解決問題，不過食用熊肉可能是其中一個解決方法。

影片引發網民熱議，有反對者批評作為百萬訂閱網紅卻推廣食熊肉，形同鼓勵獵殺。Ryuji就回應，這樣的討論是沒有盡頭的，現實是大家都會殺死並吃掉無辜的雞、豬、牛和魚。