遊日注意｜熊出沒下青森縣$20熊肉串燒爆紅　「跟羊肉有點相似」

日本近期熊出沒事件頻頻發生，就連岐阜、愛知等地也有熊出沒，導致當地居民人心惶惶；政府因此亦推出各項措施呼籲市民提升危機意識。近日，有日本網友分享自己前往飽受熊害問題困擾的東北部地區旅遊時，途中經過青森縣一個休息站發現店家有售賣熊肉串燒，他好奇買了一串來試並意外發現十分好吃。有關帖文之後在網上引起不少熱議。



一位來自神奈川縣橫濱市的網民上周四於社交媒體X上發帖文，表示自己早前在青森旅行時，在一個休息站的美食節中「吃了亞洲黑熊肉！」，並附上一張休息站寫上「熊串燒2串800日圓」（約40.36港元）的價錢牌。

他稱讚店家將熊肉處理得「非常完美」，不僅沒有腥味，而且肉質鮮嫩。他猜測，店家應該是以類似烤肉醬的醬汁醃製過，加上孜然之類的香料一同烤製而成，他指感覺熊肉的口感和味道好像「跟羊肉有點相似」。

該帖文目前已吸引逾1,330萬人次觀看，不少網民驚訝熊肉這樣罕見的食品居然價格不貴，同時也希望有機會品嚐一下看看是否如帖主形容般好吃。另有網民表示，「我在山形吃過的黑熊壽喜燒也很棒」、「熊肉是奢侈品」、「如果必須消滅牠們，至少應該享受一下牠們的美味」。

隨着熊出沒變得頻繁，當地民眾開始關注如何利用獵殺的熊肉作為食用野味。對於這些評論，發帖者表示：「我對如此熱烈的反響感到驚訝，但看到這麼多評論說想嘗試吃熊肉，我也很高興。我希望通過食用熊肉，能夠幫助那些近期遭受熊類襲擊的山區居民。」